Таиланд запустил с МКС на орбиту спутник KNACKSAT 2

С Международной космической станции на орбиту выведен спутник KNACKSAT 2, разработанный Технологическим университетом короля Монгкута в Северном Бангкоке, сообщает Thailand News. Спутник начал передавать телеметрические и любительские радиосигналы.

KNACKSAT 2 — спутник CubeSat 3U, построенный на 98% из компонентов тайского производства. Он послужит многофункциональной платформой для научных экспериментов, наблюдения за Землей, ретрансляции данных интернета вещей (IoT), мониторинга железных дорог. Спутник также позволит обеспечить доступ к космосу образовательным и исследовательским организациям.

Ключевой особенностью спутника стала система совместного использования ресурсов, которая позволяет нескольким учреждениям размещать приборы или эксперименты на единой платформе, снижая затраты и поощряя более широкое участие в космической деятельности. Власти Таиланда пригласили операторов спутниковой связи со всего мира помочь в проверке работоспособности аппарата.

Эрнест Филипповский