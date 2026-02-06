МИД Китая: Гонконг привлекает все больше американских инвесторов

Американская торговая палата в Гонконге опубликовала доклад, согласно которому компании США готовы работать на этой территории. Представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал доклад и сказал журналистам, что число инвесторов из США и других стран в Гонконге будет расти.

86% опрошенных американских компаний признают Гонконг конкурентоспособным международным деловым центром, 92% — не планируют переносить свои штаб-квартиры из города. 94% бизнесменов выразили уверенность в верховенстве права на этой территории, говорится в докладе.

«Все больше иностранных компаний будут инвестировать в Сянган на фоне роста предпринимательской уверенности, получая выгоду от модернизации в китайском стиле и курса "одна страна — две системы"... Перспективы его развития становятся более широкими»,— сказал дипломат (цитата по «Синьхуа»).

Линь Цзянь отметил, что Гонконг пребывает на пути перехода от стабильности к процветанию, экономика динамично развивается, статус города как международного финансового, судоходного и торгового центра укрепляется.

Эрнест Филипповский