Reuters: США сократили отдел расследований превышения полномочий полицейских

Подразделение министерства юстиции США, отвечающее за расследование потенциальных нарушений со стороны правоохранительных органов, сокращено на две трети. Кроме того, по информации Reuters, прокуроры получили указание снизить количество расследований случаев применения чрезмерной силы со стороны силовиков.

Бывшие сотрудники рассказали агентству, что их подразделение «в значительной степени утратило прежние возможности». В частности, количество судебных юристов сократилось с 40 до 13, а руководителей различных отделов с семи до двух. В свою очередь, пресс-секретарь министерства юстиции Натали Балдассаре заявила, что ведомство планирует нанять дополнительных прокуроров и «продолжает агрессивно и эффективно обеспечивать соблюдение законов страны о гражданских правах». Она не стала оспаривать факты о сокращении количества расследуемых дел.

При этом, согласно анализу федеральных судебных дел, полученному агентством Reuters, число лиц, обвиняемых в применении чрезмерной силы в отношении граждан, в 2025 году сократилось на 36% и составило 54 дела, что стало самым низким показателем с 2020 года. По мнению источников Reuters из числа бывших сотрудников Минюста США, администрация Трампа старается избирательно применять закон о расследовании нарушений. Если обвинение касается сторонников Трампа, то расследование ограничивается, если противников — поощряется.

Влад Никифоров