Администрация Трампа нанимает иммиграционных судей с военным прошлым

Министерство юстиции США наняло 33 новых иммиграционных судьи, в том числе 27 временных. Всего с октября 2025 года в должность вступили 69 иммиграционных судей, в том числе 52 временных. Reuters пишет, что половина постоянных и все временные судьи имеют военное прошлое.

Приведенные к присяге в четверг судьи будут работать в иммиграционных судах в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Массачусетсе, Небраске, Нью-Йорке, Техасе, Юте, Вирджинии и Вашингтоне. Представители Минюста США полагают, что судьи «присоединятся к миссии по защите национальной безопасности и общественной безопасности», а также восстановят доверие к иммиграционной системе, «подорванной при президенте Джо Байдене».

В сентябре 2025 года Пентагон заявил, что военные и гражданские юристы, работающие в Министерстве обороны США, будут временно исполнять обязанности иммиграционных судей. По данным некоммерческой организации Mobile Pathways, по состоянию на 31 декабря в иммиграционных судах накопилось около 3,2 млн нерассмотренных дел. 6 февраля администрация Трампа опубликует законопроект, сокращающий срок обжалования решения иммиграционного судьи до 10 дней и упрощающий процедуру отклонения апелляций.

Влад Никифоров