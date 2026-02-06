Центр молодежных обменов возобновит программу стажировок для японцев в России

Японо-российский центр молодежных обменов возобновляет программу стажировок для японских специалистов в России после пятилетнего перерыва. Решение принято после того, как МИД Японии смягчил ограничения на поездки в Россию.

«Было время, когда прием заявок на участие в программе стипендий для японских специалистов приостанавливался и из-за Covid-19. Однако мы решили возобновить программу в свете пересмотра Министерством иностранных дел информации о рисках в отношении России»,— сообщили ТАСС в центре. Точное количество участников новой группы пока не определено и будет зависеть от результатов отбора.

Центр молодежных обменов создан в 1999 году. За первые 20 лет работы в программах обмена приняли участие около 9 тыс. человек. С сентября 2025 года правительство Японии разрешило поездки в Россию по «вынужденным обстоятельствам», к которым отнесены научные исследования, учеба, деловые и гуманитарные цели.