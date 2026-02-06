Беглов: Петербург расчитывает получить кредит для продления метро до аэропорта

Власти Санкт-Петербурга рассчитывает получить инфраструктурный кредит для продления красной ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта «Пулково», сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». Он добавил, что до 2030 года в городе планируется открыть семь новых станций метрополитена.

«Проект непростой, сложный, и требуются деньги. Мы работаем с правительством, чтобы нам дали возможность получить инфраструктурный кредит на длительный срок. Если мы получим, то можем уже даже в этом году приступить к проектированию и затем определить сроки строительства»,— сказал господин Беглов (цитата по ТАСС).

В апреле 2024 года президент Владимир Путин поручил властям города продлить метро до аэропорта Пулково. В июле 2025-го глава заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил, что проектирование новых станций метрополитена до аэропорта уже идет, а средства на их строительство будут заложены в бюджете.