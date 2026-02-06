Жителя Приморья приговорили к 15 годам лишения свободы за диверсию

Приморский краевой суд назначил жителю региона 15 лет лишения свободы по обвинению в совершении диверсии. По версии суда, в августе 2024 года мужчина поджег вышку сотовой связи.

Мужчина был работником одного из операторов сотовой связи. Суд счел, что мужчина поджег вышку, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. За совершение диверсии он получил вознаграждение в виде криптовалюты. Кроме того, мужчина скопировал из базы данные SIM-карт умерших клиентов и передал их третьим лицам. В пресс-службе суда «Ъ» не стали пояснять, кто был заказчиком и какая была сумма вознаграждения.

Пресс-служба судов Приморья написала Telegram, что жителя региона признали виновным в совершении диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 11 лет — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 70 тыс. руб. Кроме того, суд взыскал с осужденного 690,5 тыс. руб. в пользу оператора связи в качестве компенсации.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток