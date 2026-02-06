В лонг-лист кинопремии «Ника» вошли 85 фильмов
Российская Академия кинематографических искусств представила длинный список претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. В номинации «Лучший игровой фильм» на награду претендуют 85 картин.
Голосование членов Академии пройдет в два тура. Кроме «Лучшего игрового фильма», номинантов наградят более чем в 15 номинациях.
Среди номинированных игровых фильмов:
- «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого;
- «Батя 2. Дед» Ильи Учителя;
- «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова;
- «В списках не значился» Сергея Коротаева;
- «Волчок» Константина Смирнова;
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина;
- «Горыныч» Дмитрия Хонина;
- «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Победителям вручается статуэтка крылатой богини победы Ники.