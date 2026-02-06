Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В лонг-лист кинопремии «Ника» вошли 85 фильмов

Российская Академия кинематографических искусств представила длинный список претендентов на Национальную кинематографическую премию «Ника» за 2025 год. В номинации «Лучший игровой фильм» на награду претендуют 85 картин.

Голосование членов Академии пройдет в два тура. Кроме «Лучшего игрового фильма», номинантов наградят более чем в 15 номинациях.

Среди номинированных игровых фильмов:

  • «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого;
  • «Батя 2. Дед» Ильи Учителя;
  • «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова;
  • «В списках не значился» Сергея Коротаева;
  • «Волчок» Константина Смирнова;
  • «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина;
  • «Горыныч» Дмитрия Хонина;
  • «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Победителям вручается статуэтка крылатой богини победы Ники.

