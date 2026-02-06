Рисунок Рембрандта «Молодой лев в покое» продан за $17,9 млн

Рисунок мелом «Молодой лев в покое» кисти Рембрандта ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $17,9 млн. Продавцы направили средства на создание благотворительного фонда по защите крупных кошек через организацию Panthera.

На наброске размером около 11,5 см в высоту, выполненном черным мелом и белой гуашью, изображен расслабленный, но настороженный лев с проработанными деталями. По мнению экспертов, это самая реалистичная работа художника с изображением льва. Предположительно, она создана в 1640-х годах после встречи Рембрандта с животным на одной из городских ярмарок.

Рисунок стал последним из шести известных львов Рембрандта, остававшимся в частных руках, — остальные пять хранятся в музеях. Он стал одним из самых дорогих, когда-либо проданных на аукционе, отмечает The Wall Street Journal. Продавцами выступили инвестор Томас Каплан и филантроп Джон Айерс.