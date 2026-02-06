Россия и Бразилия обсудили совместное производство лекарств от рака и диабета

Россия предложила организовать на территории Бразилии совместное производство препаратов для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук по итогам российско-бразильской встречи в Бразилиа.

«Мы предлагали лекарства, которые производятся в России, предлагали организацию совместных производств здесь, на территории Бразилии, препаратов по борьбе с раком, против сахарного диабета. В том числе говорили о передаче технологий»,— сказал вице-премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Восьмое заседание комиссии под совместным председательством премьер-министра России Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина прошло 5 февраля. Стороны уделили внимание сотрудничеству в фармацевтической отрасли и медицине, добавил господин Оверчук.