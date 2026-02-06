Представитель МИД России Мария Захарова ознакомилась с частью файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Она задалась вопросом, почему западные страны не провели международное расследование.

«Почему не было проведено международное расследование, учитывая интернациональный траффикинг детей? Британия, Польша, Литва и другие страны заявили сейчас, что начинают свои расследования по фактам продажи людей. Этот след должен был взять Вашингтон, когда только взялся за расследования преступлений Эпштейна! Они обязаны были поднять на уши Интерпол, Европол»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

По словам представителя МИД, в западных странах ничего не расследуется, когда в деле замешаны «мировые элиты». «Вот теперь становится ясно: от убийства Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе так же, как и "дело Эпштейна"»,— указала она.

Мария Захарова также задалась вопросом, почему уголовное дело не было возбуждено в отношении брата короля Великобритании и бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. В файлах по делу Эпштейна фигурируют фотографии с ним, а также присутствуют электронные письма, которые указывают на его контакты с финансистом. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишен королевских титулов в октябре 2025 года после публикации первой части файлов.