В Белгороде после обстрела без электричества остались объекты водоканала

Губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород подвергся обстрелу. По его словам, есть серьезные разрушения. Ранее в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность.

«Через 35 минут собираем совещание. Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения»,— сказал господин Гладков в видеообращении, которое опубликовано в Telegram.

Пресс-служба водоканала Белгородской области написала в Telegram-канале о ракетном обстреле. В сообщении указано, что несколько объектов водоканала остались без электричества. Кроме того, обесточены несколько объектов водоснабжения в Борисовском округе.