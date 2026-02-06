Роспотребнадзор и МАГАТЭ обсудили радиационную безопасность

Роспотребнадзор и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в видеоформате провели встречу по вопросам радиационной безопасности населения. Переговоры состоялись по инициативе МАГАТЭ.

«Роспотребнадзор поделился опытом контроля соблюдения норм радиационной безопасности и практиками радиационной защиты работников и населения при всех видах использования источников ионизирующего излучения»,— указано в сообщении Роспотребнадзора в Telegram-канале. МАГАТЭ, в свою очередь, заинтересовалось опытом России по минимизации рисков для здоровья населения и научными разработками ведомства в этой сфере.

МАГАТЭ также представило направления текущей работы. В их числе применение технологий ионизирующего излучения в пищевой промышленности и борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам.

По итогам встречи Роспотребнадзор и МАГАТЭ договорились подготовить документ о сотрудничестве. Он расширит «Практические договоренности» 2016 года и закрепит основные направления взаимодействия, включая проведение совместных научных исследований.