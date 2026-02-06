Мишустин передал президенту Бразилии слова приветствия от Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Сильве слова приветствия и добрые пожелания от президента Владимира Путина.

«Михаил Мишустин напомнил, что визит в Бразилию проходит по поручению президента Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия и Бразилия, стоящие у истоков создания БРИКС, являются последовательными единомышленниками в том, что касается формирования действительно справедливого многополярного мироустройства»,— написано в сообщении правительства в Telegram-канале.

Президент Бразилии выразил признательность за визит российской делегации с участием министров. По итогам переговоров стороны договорились развивать торгово-экономические отношения, гуманитарные связи и взаимодействовать в сфере технологий.