«Люди перестали смотреть на лошадь как на механизм»

Скоро наступит 2026 год по восточному календарю. И его символ — Красная Огненная Лошадь. Бывают ли такие в природе, как изменилась функция этих животных рядом с человеком, что удалось узнать о них биологам и психологам и почему иногда лошади лучше людей? Рассказывает Наталья Спасская, кандидат биологических наук, ученый секретарь Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Спасская, кандидат биологических наук, ученый секретарь Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ

Фото: Наталия Лескова Наталья Спасская, кандидат биологических наук, ученый секретарь Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ

Фото: Наталия Лескова

— Раньше без лошади жизнь была невозможна, она долго оставалась основным рабочим животным: на ней перемещались, ее применяли для пахоты. А сейчас лошади для чего нужны?

— Функция лошадей изменилась. Как главная тягловая сила они не использовались, потому что есть тракторы и много другой техники. А для лошади нужны корма, ее нужно чистить, подковывать, лечить... Сейчас лошадь в большей степени сохранилась как, если можно так сказать, спортивный снаряд. Впрочем, все чаще лошадей заводят даже не для занятий скачками или выездкой, не для работы, а для общения.

Наверное, в этом качестве лошадь оказалась совершенно неожиданным подарком для человека. Многие столетия, и даже тысячелетия, человек воспринимал лошадь в основном как орудие труда, но совсем недавно выяснилось, что про это животное мы знаем гораздо меньше, чем про экзотические для средней полосы виды: обезьян, дельфинов, слонов, гепардов, тигров и так далее. В последнее время количество сделанных «на лошадях» научных публикаций растет как снежный ком. Открываются новые факты, которые позволяют посмотреть на этот вид с совершенно другой стороны. Например, выявили, что лошади способны к логическому и абстрактному мышлению, великолепно ориентируются в пространстве, запоминают и узнают людей.

— Причем узнают спустя многие годы...

— Совершенно верно. Относительно недавно на лошадей обратили внимание приматологи, потому что приматы — это всегда сложная социальная структура, поведение, психология, сравнение с человеком, и тут оказалось, что лошади живут в не менее сложных сообществах и обладают не менее сложным поведением, причем индивидуальным, адресным. Они понимают, кто есть кто в сообществе. Еще одно открытие — наличие у лошадей системы социальных сетей.

— Что это значит?

— Речь про сложные социальные структуры, в которых животные взаимодействуют на разных уровнях и в различных сферах. Между отдельными особями возникают совершенно разные взаимоотношения. Они, как я уже сказала, знают, кто есть кто, и оценивают, как себя вести с тем или иным соплеменником: член это своей или иной социальной группы, кто он по возрасту, по статусу… Взаимоотношения могут зависеть от конкретной ситуации, контекста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ритуальная встреча жеребцов

Фото: из личного архива Натальи Спасской Ритуальная встреча жеребцов

Фото: из личного архива Натальи Спасской

— Как это проявляется?

— Например, взрослые жеребцы часто достаточно негативно относятся друг к другу, так как конкурируют из-за кобыл: гаремный жеребец следит за целостностью своей группы и держит определенную дистанцию, демонстрируя всем соседям готовность отразить любые притязания, тогда как холостые жеребцы стремятся увести какую-нибудь кобылу. Однако бывает, что гаремные и холостые жеребцы просто сходятся для дружеского общения — они играют, грумингуют, остаются попастись рядом. Это как мужской клуб, посиделки в стиле Five o’clock. Название очень подходит, так как часто такие встречи происходят под вечер, когда погода благоприятная, животные миролюбивые и расслабленные.

— Лошадь по природе своей — миролюбивое животное?

— Конечно. Жесткая конфронтация в природе вообще встречается редко. Чтобы животные стремились уничтожить сородича — для этого должен быть очень веский повод.

— В чем проявляется интеллект лошадей?

— Эти животные обладают абстрактным мышлением, могут сопоставить несколько событий и сделать правильные выводы. Они очень чутко реагируют на малейшие сигналы, улавливают состояние и настроение и сородичей, и людей. Они не только узнают человека, но и понимают, с какими эмоциями он к ним пришел.

— Как вы относитесь к иппотерапии?

—Иппотерапию используют для детей и взрослых с различными нарушениями здоровья — физическими, психоэмоциональными и другими. И я считаю, что она может быть действенной. Например, детей с ДЦП усаживают на лошадь, и они, когда лошадь движется, напрягают те или иные мышцы. Такая тренировка оказывается более мягкой и эффективной, чем если бы они занимались в зале ЛФК. Лошадь может успокоить, снять напряжение, своей энергетикой воздействуя на человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одичавшие лошади

Фото: из личного архива Натальи СпасскойВ, из личного архива Натальи Спасской Одичавшие лошади

Фото: из личного архива Натальи СпасскойВ, из личного архива Натальи Спасской

— Насколько это научно — про энергетику у лошадей?

— Никто не измерял. Но неоднократно отмечено, что общение с лошадьми формирует положительные эмоции, особенно, когда и сами животные стремятся к контакту с человеком. Конечно, для занятий иппотерапией отбираются спокойные лошади, которые ведут себя адекватно в разных ситуациях.

— А что такое ипповенция?

— Это скорее о попытке понять себя и свои проблемы через лошадь. Лошадь как психотерапевт.

— Это как? Пришел, сел напротив лошади и начинаешь ей рассказывать о своих внутренних проблемах?

— Иногда это почти так. Очень часто на такие занятия приходят люди в состоянии раздражения, возбужденности, внутренней тревоги, неуверенности. И лошадь становится громоотводом. Но и грамотный психолог должен быть рядом, он предлагает проделать вместе с животным некоторые упражнения, контролирует и направляет реакции в нужное русло.

Например, помогает настроиться на ритм дыхания лошади, просто постоять рядом и подышать вместе с животным. Это совсем несложное упражнение зачастую снимает массу зажимов, человек становится спокойнее.

Или попробовать «заземлиться» — то есть почувствовать себя здесь и сейчас, прислушаться к своим эмоциям, внутреннему состоянию. При этом человек находится рядом с лошадью, гладит ее, прижимается к ее теплому боку… Люди, которые приходят на такие сеансы, иногда начинают рыдать, у них выплескиваются эмоции, от которых они никак не могли избавиться. Практически все пациенты говорят, что после таких упражнений тревожность уходит, сознание проясняется, иначе расставляются приоритеты. Так что лошади действительно могут быть хорошими психотерапевтами.

— Но ведь есть и агрессивные лошади, которые могут нанести человеку вред…

— Большинство проблем с лошадьми, в том числе и их повышенная агрессивность, возникают из-за неадекватного обращения с ними и содержания в неподходящих условиях. Если искать аналогию, то человек, который провел часть жизни в одиночной камере, не выйдет оттуда в нормальном психическом состоянии. Такому высокосоциальному животному, как лошадь, кроме обеспечения физиологических потребностей необходимо общение с себе подобными. Если животное этого лишено, оно будет себя вести неадекватно. Другой пример: в коннозаводческой практике жеребят отнимают от матери в шестимесячном возрасте. Такой жеребенок уже не зависит от матери с точки зрения еды, он может есть траву и другие корма, но это еще социально незрелое существо. В норме они должны жить с родителями, в окружении семейной группы до двух-трех лет, а иногда и дольше. В это время их обучают правильно себя вести в разных ситуациях: хотя значительная часть форм поведения является врожденной, надо знать, когда можно что-то делать, а когда — нет. И если жеребята не получают такого «семейного воспитания», то из них и вырастают лошади с неадекватным поведением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кобыла и жеребенок

Фото: из личного архива Натальи Спасской Кобыла и жеребенок

Фото: из личного архива Натальи Спасской

— С этим можно что-то сделать?

— Такое поведение корректируется с большими или меньшими сложностями, и постепенно можно вернуть животное в нормальное состояние. Но это требует от владельца большого внимания и любви. Радует, что сейчас все больше появляется людей, которые хотят содержать лошадей в максимально приближенных к их естественным потребностям условиях.

— Что сейчас с многообразием лошадей?

— С этим все плохо. Палеонтологи для позднего плейстоцена в Северной Евразии насчитывают до 30 видов диких лошадей, которых уже нет. Что осталось? Почти ничего — лошадь Пржевальского, которую то выводят в отдельный вид, то делают подвидом, но смысл заключается в том, что это единственная реально оставшаяся дикая лошадь. Хорошо, что ее успели сохранить в зоопарках и теперь возвращают в природу. Тарпан, один из возможных предков одомашненной лошади, был практически истреблен уже к XIX веку. Остальные виды исчезли значительно раньше.

— Есть ли попытки их возрождать?

— Мы можем прочитать геном, весь или частично, понять, чем отличается современный вид от того, который жил раньше. Можем выяснить, какие линии в породе животных сохранили наибольшее генетическое разнообразие, и далее путем длительной направленной селекции попытаться восстановить некоторые утраченные признаки. А вот вернуть исчезнувший вид полностью пока не можем. Однако наука движется вперед — может, в ближайшее время и это получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лошади на свободном выпасе

Фото: из личного архива Натальи Спасской Лошади на свободном выпасе

Фото: из личного архива Натальи Спасской

— Как вы думаете, это нужно делать?

— Экосистемы сильно трансформировались из-за изменения климата и под влиянием человека. Например, холодные тундростепи с большим количеством травоядных животных, которые существовали 15–10 тыс. лет назад, уже безвозвратно исчезли. В более современных природных комплексах фауна очень сильно обеднела: в основном выпали крупные хищники и травоядные. Сейчас кусочки дикой природы пытаются восстанавливать за счет внедрения туда видов, которые могли бы быть экологическими эквивалентами тех, которые здесь жили раньше.

Вместо, скажем, вымершего тура можно привезти зубра или взять похожую породу домашнего скота. Вместо тарпана, который был дикой лошадью, можно привезти аборигенную породу, которая способна жить в таких условиях. В некоторых случаях этот процесс начал приносить определенные плоды.

Территории, которые были опустошены так, что биоразнообразие там было крайне низкое, за счет внедрения этих крупных средообразующих животных начали восстанавливаться.

Разные виды стали возвращаться: мелкие и крупные хищники, птицы, насекомые…. Но это сложный и длительный процесс. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, надо ли возрождать тарпана,— думаю, скорее всего, это не получится, да, может, и не нужно. Но зато у нас есть, например, породы, которые умеют себя вести почти как дикие лошади, они адаптированы к определенным условиям, могут выжить без человека, но при этом их численность сильно сокращается, потому что они становятся не нужны как хозяйственные животные. Для таких проектов они могут вполне подойти. Мы можем помочь и им сохраниться, и природе восстановиться.

— Вы сказали, что все чаще лошади становятся домашними питомцами. С чем это связано?

— С тем, что люди наконец-то перестали смотреть на лошадь как на механизм, который тащит, пашет, возит. На ней по-прежнему можно ездить и скакать, но еще можно общаться с ней — и получать от этого удовольствия.

— Как вы считаете, в чем лошади превосходят людей?

— На мой взгляд, в терпимости друг к другу.

— А что у нас общего?

— Мне кажется, что такие базовые моменты, связанные с симпатией, эмпатией, дружбой, заботой друг о друге,— эти вещи у нас одинаковы. Недаром Маяковский писал: «Каждый из нас по-своему лошадь». Отчасти это так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кобыла с потомством

Фото: из личного архива Натальи Спасской Кобыла с потомством

Фото: из личного архива Натальи Спасской

— Есть ли истории про лошадей, которые вас поразили?

— Их много. Расскажу одну. На Фестивале башкирской лошади я наблюдала за игрой «Тай-тулак». Она состоит в том, что в специальном загоне команда из нескольких человек ловит лошадь, на нее накидывают уздечку, один человек должен запрыгнуть и какое-то время на лошади продержаться. Скакунов для игры забирают из табуна, они совсем необъезженные. И для них это сильный стресс. И вот я вижу лошадь, которая только что прошла через испытание, с нее уже сняли уздечку и выпустили в другой загон. Она вся в мыле, тяжело дышит, видно, что очень напугана. А рядом стоит другая лошадь, принимавшая участие в игре раньше. И вот она подходит к этой взмыленной, аккуратно трогает губами за плечо: успокойся, мол, все хорошо, все кончилось. Это был абсолютно, на мой взгляд, человеческий жест. Так они и стояли рядом, поддерживая друг друга.

— Предстоит год Красной Огненной Лошади — говорят, это символ того, что нас ждут большие перемены, жизнь будет ускоряться. Есть ли в природе лошади окрасов, близких к красным?

— Красных нет, есть ярко-рыжие или, например, с золотым либо бронзовым блеском шерсти, как у ахалтекинской или донской породы.

— А откуда тогда красный конь в восточной символике?

— Это совсем не только восточная история. В силу своей всенужности лошадь воспринималась нашими предками как некий дар небес. Эта сакральность проявлялась в различных областях. В мифах разных народов боги могли превращаться в лошадей. Императоров и царей, как Богом избранных, обычно изображали верхом на лошадях или едущими на колеснице. И цвет животных на этих изображениях не случаен. Красный — цвет божественный, он ассоциируется с Солнцем, огнем, считается магическим, выполняет защитную и очистительную функцию. Все это актуально и для славянской символики: красная лошадь в народной росписи — мезенской, борецкой, городецкой — это защита от всего плохого.

— Так вот почему в каждом доме должна была быть подкова?

— Не только подкова. Внутри дома обязательно должна была присутствовать лошадь — в том или ином виде, и элементы красного цвета: роспись на прялках и посуде, вырезанные головы лошадей на гребнях, ковшах, ложках, скамейках, вышивка на рушниках, детские деревянные игрушки-коники и глиняные свистульки… Около печи — главного места в избе — помещали специального припечного коника, который должен был защищать огонь — душу дома, но имел и вполне практическое значение — как боковая полка для кухонной утвари. До современности он дошел в настолько стилизованном виде, что заподозрить в нем изображение коня, если не знаешь, очень сложно. А на крышах домов всегда были коньки: тяжелое бревно, охлупень, заканчивалось головой лошади. Это тоже для защиты и привлечения благополучия. Что же касается подковы — это уже очень поздний вариант, сильно упрощенный, но с теми же функциями — защиты и привлечения благополучия. Мы сегодня от этого отвыкли, подзабыли, откуда что произошло. Но главное осталось: понимание, что лошадь — это прекрасно.

Беседовала Наталия Лескова