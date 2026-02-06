Дайджест событий
Неделя модных новостей
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые назначения, коллекции ко Дню святого Валентина, эффектные съемки.
Гэвин Касаленьо — новое лицо Viktor & Rolf
Американский актер и модель Гэвин Касаленьо, известный по главной роли в сериале «Лето, когда я стала красивой», стал амбассадором нового мужского аромата Viktor & Rolf Spicebomb. Он примет участие в глобальной рекламной кампании аромата, которая стартует в ближайшее время.
Ирина Шейк — в маске d’Alba
Российская топ-модель Ирина Шейк появилась на обложке журнала V Magazine Spring Preview 2026 в тканевой маске бренда d’Alba. В рамках проекта-фотосессии Ирина, отметившая в январе свое 40-летие, трансформирует вполне утилитарный предмет в арт-объект, подчеркивая идею важности понимания и принятия себя.
Love Republic представил новый дроп
Российский бренд одежды Love Republic выпустил лимитированный дроп Meet you in bed в преддверии Дня святого Валентина. Коллекция выполнена в мягкой теплой цветовой гамме — десертные оттенки шоколада, масла, пудры и мяты, а ее главный акцент — на интеграции кружева и бельевых элементов в каждый образ. Так, на джинсах выполнена корсетная шнуровка, цветочная вышивка на рубашке, чулочные подтяжки на свитере из ангоры. Отдельного внимания заслуживает аксессуарная группа: кольца с крупными цветными камнями, атласные высокие перчатки, обвесы на сумки, замшевые высокие сапоги, лоферы и ремни.
Clarins говорит о любви
Французская косметическая марка традиционно запускает лимитированную коллекцию макияжа. В коллекцию вошли четыре средства: масло для губ, бальзам для губ, фиксатор макияжа и крем для рук, а флаконы украшены надписью Love.
Фото: Clarins
Keune для мужчин
Голландский бренд для волос Keune выпускает линию по уходу и стайлингу для мужчин 1922 by J. M. Keune (в названии — дата основания компании и имя ее владельца фармацевта из Амстердама Яна Кёне). Всего в линии четыре категории: уход (очищение и уход), стайлинг, уход за бородой, цвет (средства для камуфляжа седины в пяти оттенках), то есть все: от шампуней до воска для стайлинга в запоминающихся «аптечных» флаконах. Средства обогащены кератином и легко сочетаются между собой.