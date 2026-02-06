Культ минодьера

С момента прихода в Bvlgari Мэри Катранзу вверенный ей департамент аксессуаров и кожгалантереи стал самым горячим и провокационным направлением итальянского дома. Это плавильный котел креативных идей и инновационных технологий, высокого ремесла и культурных традиций. В новой коллекции сумок Icons Minaudiere, представленной на кутюрной неделе в Париже, переосмыслены пять ювелирных икон Bvlgari. Узнаваемые мотивы Monete, Serpenti, Tubogas, Divas’ Dream и Bvlgari Bvlgari вышли за рамки дизайна, став частью культурного кода Bvlgari. «Каждая сумочка-минодьер задумана не просто как носитель предметов, но как хранитель смыслов», — объясняет Мэри Катранзу.

Ювелирный дизайн превращается в функциональный аксессуар, исполненный по всем канонам высокого ювелирного искусства. При создании минодьеров использована техника литья на основе восковых форм, работа с эмалью, инкрустация цветными камнями — аметистом, тигровым глазом, перламутром и малахитом. Минодьер Monete воссоздаёт в новом масштабе древнеримскую монету в обрамлении драгоценной эмали, в цилиндрическом минодьере с перламутровой интарсией ручной работы прочитывается код Bvlgari Bvlgari, хищная голова Serpenti превратилась в самостоятельный функциональный объект. Каждая модель предлагается в версии классического и мини-минодьера.

Выпуск капсульной коллекции Icons Minaudiere сопровождает рекламная кампания, в которой снялись пять героинь, в том числе Линда Евангелиста и Изабелла Росселлини. Каждая стала автором миниатюрной книжечки, на страницах которой поделились своим жизненным опытом. По форме они повторяют силуэт вечерних сумочек и отлично в них помещаются. Отсюда проистекает концепция минодьера Bvlgari как хранителя культуры, ремесленного мастерства и человеческой мудрости, недаром премьера коллекции состоялась в залах Национальной библиотеки Франции.

Нина Спиридонова