Воздушная премьера Ciel Dubai Marina

Насчитывающий 82 этажа самый высокий отель в мире Ciel Dubai Marina, достигающий высоты 377 м и расположенный в одном из престижных районов Дубая, отпраздновал свое официальное открытие масштабным воздушным представлением. Мероприятие было реализовано в сотрудничестве с XDubai и Департаментом экономики и туризма Дубая. В рамках церемонии пять вингсьют-атлетов команды XDubai совершили синхронный групповой полет над районом Dubai Marina. Лидер группы прошел сквозь ключевой архитектурный элемент здания — так называемое «игольное ушко», пролетев через проем со скоростью свыше 200 км/ч. Остальные спортсмены, не нарушая построения, задействовали цветные дымовые эффекты, создавая впечатляющий рисунок в небе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Следующая фотография 1 / 6 Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina

Ciel — новый гостиничный проект, объединяющий выразительное архитектурное решение и продуманную концепцию. Отель включает 1 004 номера и люкса с панорамным остеклением и видами на Персидский залив и городской пейзаж. В инфраструктуру входят самый высокий в мире инфинити-бассейн, спа-центр (открытие запланировано на апрель), а также доступ для гостей в пляжный клуб Soluna на искусственном острове Пальма Джумейра. Проект реализован девелопером The First Group Real Estate и управляется The First Group Hospitality в составе коллекции Vignette Collection международной гостиничной группы IHG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Следующая фотография 1 / 6 Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina Фото: Ciel Dubai Marina

Нина Никифорова