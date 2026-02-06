Спрос на каршеринг в России вырос на 10%

По итогам 2025 года спрос на услуги каршеринга в России увеличился на 10% год к году, следует из данных «Платформы ОФД». Средний чек вырос на 12%, до 629 руб., за счет чего продажи в сегменте прибавили 22%. В Росстате оценивают расходы граждан на каршеринг за январь—ноябрь 2025 года в 63,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее.

Рост интереса к каршерингу участники рынка связывают с высокой стоимостью покупки и обслуживания личных автомобилей, расширением платных парковок и активным выходом сервисов в регионы. Крупные операторы наращивали автопарки и географию присутствия, что поддерживало спрос, хотя отдельные компании, напротив, сокращали парк из-за высокой стоимости финансирования.

Тенденция усилилась в начале 2026 года: в январе число чеков выросло еще на 19% год к году, а средний чек — до 719 руб. Эксперты объясняют всплеск холодной и снежной погодой и отмечают, что рынок остается далеким от насыщения — уровень проникновения каршеринга в России пока не превышает нескольких процентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автомобилисты подсели на аренду»