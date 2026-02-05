Новым мэром Лангепаса избран Владимир Степура

Депутаты городской думы Лангепаса (ХМАО-Югра) единогласно поддержали назначение Владимира Степуры на должность главы города, сообщили в окружном правительстве.

Фото: Telegram-канал Владимира Степуры

Всего на эту должность претендовали три кандидата. В день избрания также состоялось торжественное мероприятие по случаю вступления в должность избранного главы.

«Искренне рад, что депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру. Это значит, что наши взгляды на то, по какому пути должен двигаться Лангепас, тождественны, и мы будем работать над решением задач сообща»,— написал господин Степура в своем Telegram-канале.

Лангепас до 23 декабря возглавлял Сергей Горобченко. С 24 декабря исполняющим обязанности назначен Владимир Степура. Господин Степура работал начальником управления теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» и руководителем управления теплоснабжения Западно-Сибирского управления ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». С 2013 года был главой администрации Когалыма, с 2015 по 2022 год был мэром югорского города Покачи.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что бывший глава Лангепаса господин Горобченко претендует на пост главы КУ «Центроспас–Югория».

По данным Тюменьстата, на начало 2025 года в Лангепасе проживали 44 797 человека, в 2024-м — 44 157. Доходы местного бюджета на 2026 год запланированы в 5 млрд 961,4 млн руб., объем расходов — в 6 млрд 80,4 млн руб., размер дефицита — в 119 млн руб.

Полина Бабинцева