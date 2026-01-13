Экс-мэр Лангепаса Горобченко может стать главой Центроспаса Югры

Бывший мэр Лангепаса (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) Сергей Горобченко претендует на пост главы КУ «Центроспас–Югория». Это следует из данных конкурсного отбора на сайте «Команда Югры».

Сергей Горобченко включен в кадровый резерв и может занять пост главы учреждения. На эту должность претендует также Павел Акеншин — он работал начальником управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в ООО «Защита Югры» до 2025 года, сейчас он заместитель начальника пожарной части Кальчинского месторождения.

Прием заявок проходил с 19 по 23 декабря. В голосовании Сергей Горобченко получил 16 голосов, а Павел Акеншин — 75 голосов.

Господин Горобченко покинул пост мэра Лангепаса 23 декабря, 24 декабря временно исполняющим обязанности главы был назначен Владимир Степура. Конкурсный отбор мэра пройдет 5 февраля, сейчас идет прием заявок от кандидатов на пост.

Анна Капустина