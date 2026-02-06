В России планируют ввести «мягкое» регулирование ИИ

Правительство склоняется к введению в России «мягкого» регулирования искусственного интеллекта, которое затронет не саму технологию, а только продукты, произведенные с ее использованием. Обсуждение такого подхода с отраслью и ведомствами прошло в конце 2025 года. Минцифры должно внести соответствующий проект в правительство до конца февраля.

Власти опасаются, что избыток госрегулирования на относительно небольшом российском рынке (около 2% мирового) может привести к утрате технологического лидерства. Сейчас РФ — одна из наиболее либеральных в мире стран в сфере разработки и применения ИИ.

Закон предполагается сделать рамочным, чтобы ввести базовые понятия, но не ограничивать развитие технологии. Более жесткие требования будут вводиться в «критических» сферах: медицине, обороне, госбезопасности и госуправлении. В этих отраслях для операторов ИИ могут установить критерии «российскости»: регистрация в РФ, наличие ЦОДов в стране, обучение на национальных датасетах.

Для рынка в целом закон определит роли субъектов, зоны ответственности и обязанности. Так, использование ИИ станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, например, при распространении дипфейков или вмешательстве в выборы. Отдельно будет рассмотрен блок авторских прав на ИИ-продукты.

