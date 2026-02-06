Утром конфискация, вечером — компенсация

Конституционный суд (КС) решит, можно ли изымать недвижимость в пользу государства без предварительного возмещения ее хозяину рыночной стоимости имущества и упущенной выгоды. Как выяснилось в ходе прошедших 5 февраля публичных слушаний, единого подхода к этому вопросу нет даже среди представителей государственной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жалобу предпринимателя Александра Краснощекова КС рассмотрел в открытом заседании. Заявитель оспаривает нормы Гражданского и Земельного кодексов, которые регламентируют порядок изъятия для государственных нужд недвижимости, находящейся в частной собственности. Господину Краснощекову принадлежали 4,3 га сельхозугодий в Тверской области, через которые должна была пройти скоростная автодорога. В 2024 году госкомпания «Автодор» обратилась в суд с иском об изъятии этого участка с возмещением почти в 900 тыс. руб. Размер возмещения предпринимателя не устроил, однако арбитражный суд Тверской области оперативно удовлетворил иск, а спор о возмещении выделил в отдельное производство. В итоге компенсация за изъятый участок выросла почти до 2 млн руб., но получил ее предприниматель только через семь месяцев.

По мнению заявителя, такой порядок изъятия земель для госнужд противоречит Конституции, которая допускает его только на основе предварительной и полноценной компенсации. Если право собственности может быть прекращено сегодня, а возмещение установлено и выплачено когда-нибудь потом, то это уже больше похоже на временную конфискацию, отметил адвокат заявителя Александр Крылов. Он напомнил, что в Москве закон, регулирующий порядок изъятия недвижимости в ходе реновации, прямо устанавливает, что спор о размере возмещения рассматривается отдельно. Но суды применяют такое правило по аналогии и в делах, не связанных с этой программой.

Представители Совета федерации и Госдумы доказывали, что сами по себе спорные нормы не противоречат Конституции, поскольку как раз и должны обеспечить собственнику предварительное и равноценное возмещение. Другое дело — их применение, тут могут возникать проблемы, признал представитель Совета федерации Андрей Клишас. «Похоже, что суды общей юрисдикции воспринимают нормы, которые касаются принудительного изъятия, в большей степени как административную процедуру»,— отметил он. А это все-таки договор выкупа имущества, хоть и принудительного. Раздельное рассмотрение требований призвано защитить публичные интересы от злоупотреблений, но механизм принудительного изъятия собственности также должен быть более детальным, чтобы исключить злоупотребления со стороны органов публичной власти, указал господин Клишас.

Помощник министра юстиции Алина Таманцева апеллировала к классике. «Здесь работает принцип "утром деньги — вечером стулья", а точнее, изъятие имущества»,— настаивала она. Изъятие имущества должно проходить комплексную проверку на предмет его правомерности, и искусственное выделение спора о компенсации в отдельный процесс этому не способствует. Представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев, напротив, предложил шире распространять столичный опыт. Практика может быть скорректирована таким образом, что частнику сначала будет выплачиваться бесспорная стоимость имущества — определенная, например, на основе кадастровой оценки,— а потом уже остальная, по итогам отдельного судебного разбирательства, рассуждал он.

Руководитель Департамента городского имущества, министр правительства Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в столице за последние три года приняты решения об изъятии почти 17 тыс. объектов недвижимости, при этом по всем объектам рассмотрено около 4 тыс. исковых заявлений — то есть не все из них изымаются в судебном порядке. Но если такие дела не разделяются, то это существенно замедляет процесс, что сказывается на сроках и стоимости строительства, отметила она. Поэтому в Москве сформирована практика по выделению требований об установлении размера компенсации в отдельное судебное производство. По его результатам выносится решение по спору с обязательным установлением размера компенсации. Департамент имущества перечисляет средства на счет правообладателя еще до перехода права собственности, подчеркнула госпожа Соловьева. Если же в ходе последующего судебного спора определяется иная сумма, то она впоследствии также перечисляется правообладателю. Практика Москвы подтверждает, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, заверила министр.

Но заявитель не москвич, он из Твери, на всякий случай уточнил председатель КС Валерий Зорькин. Как ожидается, суд вынесет решение по делу в закрытом заседании в течение ближайших недель.

Анастасия Корня