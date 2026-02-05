В Воронеже готовятся к разработке мастер-плана

Создана рабочая группа, которая готовит нормативно-правовую базу для мастер-плана Воронежа. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в министерстве архитектуры и градостроительства региона.

Конкретных сроков завершения подготовительного этапа в ведомстве не назвали, отметив лишь, что к созданию документа приступят, когда «по результатам юридической работы придет федеральное финансирование».

Мастер-план — градостроительный документ, которым сегодня обзаводятся многие российские города, — представляет собой нечто среднее между генеральным планом и концепцией социально-экономического развития. Первый в регионе мастер-план уже разрабатывается для Нововоронежа. В конце января компания-разработчик представила наброски концепции.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь