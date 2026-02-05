Россия поддержала кандидатуру Бразилии в обновленный Совбез ООН

Россия выразила поддержку Бразилии как кандидату на вхождение в обновленный состав Совета Безопасности ООН. Это закреплено в совместном заявлении по итогам VIII заседания Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Россия и Бразилия подтвердили готовность наращивать практическое взаимодействие в торговле, промышленности, энергетике и других сферах. Стороны подчеркнули важность координации работы в рамках БРИКС и ООН. Отдельное внимание было уделено обсуждению реформы международных институтов, климатических и экологических вопросов, а также проблем глобальной безопасности.

Российско-бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству (КВУ) была учреждена по договоренности президентов России и Бразилии, достигнутой на 50-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 1995 году. Совместное заявление о создании комиссии подписали 21 ноября 1997 года во время официального визита в Бразилию министра иностранных дел России Евгения Примакова.