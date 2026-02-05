«Военная игра» показала уязвимости Европы при нападении России

Германская газета Die Welt вместе с Университетом бундесвера провела военную стратегическую игру, в которой построила сценарии на случай нападения России на страны НАТО в Европе. В ней приняли участие 16 бывших должностных лиц НАТО и Германии, экспертов по безопасности и других специалистов. Игра моделировала нападение России на Литву и, по мнению ее участников, продемонстрировала уязвимость европейских стран при таком сценарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В игре смоделировали атаку на литовский город Мариямполе под предлогом гуманитарного кризиса в Калининграде. Согласно получившемуся сценарию, США отказались вмешиваться в конфликт, Германия проявила нерешительность, Польша провела мобилизацию, но также не решилась пересечь границу с Литвой.

Россия в военной игре смогла подорвать доверие к НАТО и получила плацдарм на Балтике, развернув лишь ограниченную группировку в 15 тыс. военнослужащих. «Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что противник думает о нашей силе воли, а в ходе военной игры мои "российские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться»,— прокомментировал военный аналитик Франц-Штефан Гади, который играл за начальника российского Генштаба.

При этом начальник Генштаба Литвы Гедрюс Пременецкас заявил, что такого сценария удалось бы избежать, так как Литва и ее союзники перед этим получили бы много предупреждений о планах России от разведки. По его словам, даже собственных сил Литвы — 17 тыс. действующих военнослужащих и еще 58 тыс., которых можно было бы быстро мобилизовать,— хватило бы для того, чтобы справиться с ограниченной угрозой в Мариямполе. «Для России дилеммой стала бы возможность удержать Калининград, и, если Россия что-то начнет, НАТО должно четко показать, что тогда она потеряет Калининград»,— заявил он.

Яна Рождественская