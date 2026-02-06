У ЛСР посыпались планы из-за карьера

АО «ЛСР. Базовые» (входит в «Группу ЛСР») добилось в суде ограничения использования выработанного предприятием обводненного карьера в деревне Манушкино Всеволожского района Ленобласти. Муниципальные власти давно обещали местным жителям, что после выработки карьер станет местом их отдыха и рекреации, водоем был включен в госреестр водных объектов. Но девелопер оспаривает включение в реестр в суде, хотя и не делится планами по дальнейшему использованию территории, в границах которой находится искусственное озеро. Юристы считают, что разбирательство потребует длительной судебной экспертизы и советуют не рассчитывать на быстрый исход дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Иск АО «ЛСР. Базовые» с требованием исключить из государственного водного реестра обводненную часть песчаного карьера «Манушкино» к территориальным органам Росводресурса и Росрыболовства, а также к Росгидромету в конце декабря прошлого года зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В конце января в карточке дела появилась запись с опубликованным решением суда об обеспечительных мерах в виде запрета областному комитету по природопользованию и вышеуказанным ведомствам заключать в отношении карьера договоры на водопользование. Площадь бывшего карьера Манушкино — около 75 га. Из них 11 га принадлежат районной администрации и арендуются, остальное находится в собственности дочерней структуры ЛСР.

Рекультивация выработанного песчаного карьера ведется с 2020 года и рассчитана на шесть лет. Проект неоднократно сталкивался с жалобами от местных жителей, а также с реакцией на них надзорных органов, в том числе прокуратуры. Люди требовали оставить им сложившуюся рекреационную зону (обводненную часть карьера), ради которой многие здесь покупали недвижимость. Такой вариант, к слову, обсуждался на встрече представителей АО «ЛСР. Базовые» с жителями в 2023 году. Тогда же, судя по данным Росводресурса, объект был внесен в государственный водный реестр.

Претензии жителей также касались качества материала, которым засыпают карьер. По наблюдениям очевидцев, весной 2023 года на поверхность воды стал всплывать мусор, не относящийся к строительным отходам и вскрышным породам рекультиванта «Грунтосмесь-19», с помощью которого ведется засыпка. Летом на внеплановом выезде Госэконадзор зафиксировал нарушения при обращении с отходами и требований технических регламентов при проведении работ на площадках, где ведется ликвидация горной выработки и производится рекультивант. По итогам проверки ведомство предписало ЛСР организовать на объекте лабораторию. В компании отмечали, что мусор в воду, а следовательно, и в почву, может попадать со стороны близлежащей стройки.

На вопросы «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе девелопера ответили, что работы по рекультивации продолжатся в рамках утвержденного техпроекта, который получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а о дальнейших планах по использованию участка говорить преждевременно.

Летом 2024 года жители Манушкино пожаловались на ситуацию вокруг карьера губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Муниципальный депутат Колтушского городского поселения, член КПРФ, председатель координационного экологического союза Ленобласти Лариса Мухина сообщила изданию, что с момента встречи представителей девелопера с жителями никаких конкретных действий со стороны властей не последовало.

В комитете по природным ресурсам Ленинградской области сказали изданию, что до вступления в силу судебного акта по делу принятие каких-либо действий и решений в сфере недропользования и водопользования нецелесообразно.

Как объяснил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, принятые по делу обеспечительные меры являются гарантией для заявителя, что в случае удовлетворения иска соответствующий объект будет свободен от правопритязаний третьих лиц, наличие которых сделает затруднительным или невозможным исполнение решения суда по делу.

«В то же время институт обеспечительных мер, помимо прочего, предусматривает ответственность заявителя за ущерб, который может быть причинен государству за время их действия (например, в виде упущенной выгоды от незаключенных договоров водопользования, ущерба окружающей среды) в случае отказа в удовлетворении иска»,— предупреждает юрист.

Похожее дело с осени 2023 года Арбитраж Петербурга и Ленобласти рассматривает по иску регионального оператора по обращению с отходами Санкт-Петербурга «Невский экологический оператор» (НЭО), который просил исключить из госреестра водных ресурсов обводненный карьер Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти. Из-за включения объекта в реестр НЭО поставил на паузу проект строительства комплекса по переработке отходов с одноименным условным названием на территории, в границах которой находится карьер.

Господин Никитин говорит, что оба спора можно условно отнести к одной категории: дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, которые рассматриваются в особом порядке, предусмотренном главой 24 АПК РФ

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков отмечает, что в такого рода спорах именно на госорганы возложено бремя доказывания правомерности своих действий, однако истцам предстоит также представить убедительные доказательства со своей стороны.

Законом установлен порядок ведения реестра водных объектов, продолжает господин Рыжаков. Суд будет проверять, нарушил ли Росводресурс регламентные требования указанного документа. «Как мы видим из материалов немногочисленной судебной практики, в такого рода спорах суды проверяют достоверность сведений, описывающих водные объекты, представленные Росгидрометом. Если водный объект является частью экосистемы городского поселения или района в целом, имеет экологическую ценность, что будет установлено с помощью заключений профильных специалистов, то ЛСР проиграет спор»,— рассуждает адвокат Forward Legal.

Опрошенные юристы убеждены, что, поскольку установление таких обстоятельств требует специальных научных познаний и зачастую назначения по делу судебной экспертизы, на срок проведения которой рассмотрение дела приостанавливается, подобные дела в среднем рассматриваются судами по первой инстанции не менее года.

«Так как в процессе участвуют несколько госорганов и третье лицо, каждый участник будет иметь право заявить позицию и представить доказательства, что может увеличить продолжительность разбирательства»,— добавил адвокат Рыжаков.

Владимир Колодчук, Александра Тен