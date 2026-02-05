Нейрослоп захватывает внимание

Миллиарды просмотров, сотни миллионов подписчиков и больше $100 млн принесли авторам нейрослоп-видео. Речь о низкокачественном контенте, созданном с помощью ИИ. Данные приводят The Guardian и платформа для видеомонтажа Kapwing по итогам 2025-го. Так, из 15 тыс. самых популярных YouTube-каналов меньше 300 содержат нейрослоп. Но платформа рекомендует их намного чаще, чем содержательный контент, отмечает Kapwing. По оценкам сервиса, только в Испании за популярными каналами, созданными с помощью ИИ, следит почти половина населения страны.

Несмотря на то, что многие пользователи уже научились различать нейрослоп и содержательные видео, некоторым ИИ-авторам все же удается «проскочить» в рекомендации алгоритмов, отмечает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «В основном ИИ-слоп — это контент, рассчитанный на детей либо на аудиторию стран третьего мира, в которых очень большое население, но, условно говоря, они еще не очень разбалованы контентом на своих рынках. Плюс специфика определенного менталитета. Как раньше в TikTok было такое понятие контента, как социалки: для нас с вами абсолютно какой-то неинтересный и непонятный контент в Индии, например, был очень популярным.

Здесь то же самое: ИИ-контент иногда подразумевает под собой копирование чужих брендов, люди массово пытаются создавать совсем паршивый продукт на коленке и на этом зарабатывать деньги. Есть те, у кого получается, есть и у кого нет. При этом есть люди, которые также создают нейросетевой контент, но заморачиваются и делают его либо в какой-то определенной стилистике, либо используют ИИ, но много дорабатывают

Сверхпопулярные видео в основном совсем массовые и простые, за ними, конечно, стоит целая фабрика по производству такого рода контента с большим количеством людей. Конечно, такие сетки могут зарабатывать очень приличные деньги. Очень популярны всякие lo-fi плейлисты, где музыка написана полностью нейронкой, картинки тоже полностью созданы ИИ, с этого тоже большие деньги получают. Какого-то прямого прямого запрета на использование ИИ-контента на площадках сейчас нет».

Самый крупный канал с нейрослопом базируется в Индии. Его видео набирают больше 2 млрд просмотров. Все они посвящены приключениям антропоморфной макаки и мускулистого персонажа, похожего на Халка. По оценкам Kapwing, ролики о путешествиях этих героев на вертолете из помидоров в прошлом году могли принести владельцу канала свыше $4 млн.

Еще один канал-миллиардер по просмотрам — пакистанский AI World. Портал регулярно публикует фейковые видео о масштабных затоплениях в стране с цепляющими названиями вроде «Затопленная кухня», «Бедные люди» и другими. Трендовые ИИ-видео активно использует и бизнес. Среди них встречается и нейрослоп, рассказала генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева: «Производить каждый день большое количество контента отдельным креатором или небольшим бизнесом очень сложно без использования нейросетей. Поэтому часто выкладывается большое количество сгенерированных роликов по какой-либо теме и один-два ролика, отснятых вручную, которые заточены именно под текущие тренды.

Существуют и фабрики по производству контента, которые косвенно продвигают какие-то компании, например, показывают в кадре их продукцию. Если мы говорим про так называемый партизанский маркетинг, когда мы запускаем целую фабрику из 100 аккаунтов, которые будут постить видео по нашей теме и так или иначе продвигать через этот контент наш бизнес, это формально не аффилированные аккаунты, и это тоже может быть нейрослоп. Главное, что его много, задача бизнеса таким образом решается.

То есть мы получаем рост поисковых запросов, переходов в иной аккаунт, а дальше могут быть самые разные воронки продаж, каким образом человек, увидев эти ролики, потом доходит до покупки продукта или услуги.



Те ролики, которые идут в социальные сети самих брендов, безусловно, будут больше редактироваться. Другое дело, что сейчас есть еще и противоположный тренд. Люди устали от нейрослопа, поэтому контент, который создается креаторами, конечно, ценится и вирусится намного больше».

В прошлом году YouTube объявил, что собирается бороться с нейрослопом. И удалил два крупных канала, которые создавали фейковые трейлеры к фильмам. При этом платформа по-прежнему поощряет авторов использовать клипы, созданные ИИ, и в конечном итоге создавать собственный контент, похожий на нейрослоп, отмечает The Verge.

Екатерина Вихарева