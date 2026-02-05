Ничего лишнего, только группа

Банк России готовится ужесточить требования к банковским группам в части расчета достаточности капитала. В частности, из расчета консолидированных показателей регулятор собирается исключить результаты всех входящих в нее нефинансовых компаний, а также страховщиков и НПФ. Таким образом, регулятор собирается добиваться более прозрачного и менее рискового банковского бизнеса. Эксперты считают, что из-за планируемых изменений небольшие банковские группы могут начать продавать непрофильный бизнес.

Новые подходы к учету банками своих дочерних и зависимых организаций (ДЗО) при расчете групповых нормативов Банк России раскрыл в консультативном докладе, опубликованном 5 февраля. По мнению регулятора, это «повысит точность оценки рисков группы и, как следствие, запаса капитала для покрытия этих рисков». В документе отмечается, что в настоящее время банки занижают параметры существенности участников, чтобы их не консолидировать, например не признают материальными лизинговые компании и СФО (специализированные финансовые общества, создаваемые для финансирования конкретного инвестпроекта или секьюритизации активов), так как у них маленький капитал, но при этом размер активов может быть существенным.

Помимо этого, банки консолидируют нефинансовые организации как компании, оказывающие услуги группе, что позволяет им не применять по вложениям в них повышенные риск-веса. Одновременно кредитные организации консолидируют страховые компании и НПФ, «основные риски которых сильно не похожи на банковские и не учитываются должным образом в расчете банковских нормативов».

По мнению регулятора, в ряде случаев это приводит к увеличению капитала группы, несмотря на то что он «не может быть использован головным банком, так как он нужен для покрытия рисков и соблюдения нормативов» дочерних организаций.

Также ЦБ недоволен тем, что займы убыточным ДЗО могут постоянно пролонгироваться и таким образом выступать как акционерное финансирование. Однако при расчете достаточности капитала они учитываются как коммерческие кредиты, то есть с меньшим в 2,5 раза риск-весом.

Для того чтобы устранить перечисленные уязвимости действующего регулирования и сделать периметр консолидации более «банковским», регулятор предлагает исключить из числа консолидируемых ДЗО все нефинансовые компании, а также НПФ и страховщиков. При этом ЦБ четко ограничил список финансовых организаций, в который войдут кредитные организации, лизинговые и факторинговые компании, МФО, управляющие компании, брокеры, дилеры и СФО. Для них установят критерии существенности, при превышении которых их показатели необходимо будет консолидировать. Также предлагается приравнять риск-веса по кредитам к инвестициям для неконсолидируемых ДЗО с плохими финансовыми показателями. По оценке регулятора, применение нового подхода может значительно снизить уровень достаточности капитала для нескольких крупных банков (до 0,9 п. п.). В ЦБ собираются вводить предлагаемые меры поэтапно, а полностью новые правила могут вступить в силу в четвертом квартале 2027 года.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на форуме ВТБ Data Fusion 16 апреля 2025 года: Мы регулируем работу банков, и если банки идут в экосистемы, то мы и там тоже включаем регулирование.

Крупнейшие российские банки активно кредитовали корпоративных заемщиков даже в условиях высоких ставок. И как отмечает независимый эксперт Евгений Надоршин, «у банков в последнее время начал заканчиваться регуляторный капитал». Он не исключает, что для освобождения части этого капитала «банки и начали предпринимать описанные в докладе уловки в рамках банковских групп».

Эксперты обращают внимание, что предложенные изменения дополняют ранее утвержденные инициативы по регулированию банковских экосистем.

Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов считает, что Банк России решил сделать банковские группы более прозрачными и ориентированными на профильный банковский бизнес. Как констатирует Евгений Надоршин, ЦБ собирается «убрать лазейку, дающую крупнейшим банкам возможность приукрашивать ситуацию с регуляторным капиталом».

Подходы к выходу из сложившейся ситуации могут быть различные. По мнению господина Жолобова, крупнейшие банковские группы «скорее всего, сохранят дочерние финансовые компании в своем владении и предпочтут принять некоторый негативный эффект на консолидированные нормативы достаточности капитала, чем потерять контроль над крупными игроками страхового рынка и рынка коллективных инвестиций». При этом более мелкие банковские группы скорее предпочтут продать комплементарный бизнес либо попытаются обойти регулирование Банка России, изменяя структуру владения дочерними НПФ и СК, скрывая и запутывая связь между банком, его собственниками и дочерними финансовыми компаниями»,— отмечает Павел Жолобов.

Максим Буйлов, Дарья Загайнова