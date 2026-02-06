Сотрудникам воздают за верность

Как показывают данные свежего исследования SuperJob, большинство рекрутеров с подозрением относятся к соискателям, меняющим работу чаще чем раз в год. В то же время сами работники не видят в частой смене работы ничего плохого. Пока доступный в РФ объем вакансий позволяет им регулярно переходить из одной компании в другую в большинстве отраслей — это, в частности, считается одним из способов обеспечить себе более быстрый карьерный и зарплатный рост.

Большинство рекрутеров негативно оценивают соискателей, которые часто меняют работу, следует из данных SuperJob. В опросе приняли участие более 1 тыс. нанимателей из разных регионов, что делает его репрезентативным для всей страны.

Так, 43% опрошенных с подозрением относятся к соискателям, переходящим с места на место чаще чем раз в полгода, еще 31% — чаще чем раз в год.

Не лучше они оценивают и перерывы в работе: 42% представителей работодателей ответили, что более года безработицы без уважительной причины заставит HR-менеджеров сомневаться в компетентности специалиста. Частота смены мест работы не является определяющим фактором в найме лишь для каждого десятого рекрутера, а на перерывы в трудовом стаже не обращает внимания только каждый третий работодатель.

Если срок работы в предыдущей компании менее года — это высокий риск и нужно аргументированно объяснить, с чем именно связан новый поиск работы, отмечает основатель Happy Job Алексей Клочков. «Объективно это может быть или невыполнение условий со стороны предыдущего работодателя, или изменение стратегии акционером, или изначальный приход на вывод компании из кризиса и завершение этого этапа. Трудность в том, что это объяснение не должно выглядеть критикой предыдущего работодателя, на это тоже обращают внимание»,— говорит господин Клочков.

Большинство же (55%) из 3 тыс. работников, также опрошенных SuperJob, считает, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства.

С 2019 года эта доля выросла на 7%, что отражает рост текучки на рынке труда РФ, который в 2023 году достиг пиковых значений за последние 30 лет (тогда работу сменила треть россиян). Лишь каждый седьмой участник опроса советует переходить с места на место как можно реже (17%), каждый девятый считает, что нужно менять работодателей примерно раз в пять лет (11%).

Сегодняшний рынок труда в России в большинстве секторов позволяет реализовать стратегию частой смены работы — как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, во многих секторах, например в строительстве, он продолжает оставаться «рынком соискателя». Однако эксперт предупреждает: судя по росту числа занятых по гражданско-правовым договорам, компании могут готовиться к сокращениям части сотрудников.

Долгосрочный тренд эта тенденция, впрочем, вряд ли изменит: чем моложе соискатель, тем чаще он считает нормальным менять работу. Среди представителей поколения Z доля тех, кто уверен, что увольняться следует по обстоятельствам, достигает 60% (среди 45-летних она составляет 56%), тех, кто советует менять компанию каждые три года,— 9% (против 4% в старшем поколении).

Подход к управлению карьерой также меняется с увеличением дохода: россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц реже всех придерживаются той точки зрения, что увольняться следует как можно реже (10%), и чаще всех выступают за то, чтобы менять работодателя каждые пять лет (19%) либо каждые три года (11%).

Такая позиция совпадает с оценкой работодателей — как объясняет сооснователь SQN Антон Стороженко, большинству топ-менеджеров требуется три года, чтобы войти в ритм, и они достигают пика эффективности к пятому году работы в компании. «Именно к четвертому году становится ясно, способен ли руководитель не только запускать, но и доводить до качественного результата свои инициативы, адаптироваться к долгосрочным вызовам»,— отмечает господин Стороженко.

Анастасия Мануйлова