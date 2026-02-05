Умерла бывшая глава Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова

Умерла Алевтина Федулова — российский и советский политический деятель, председатель совета Всесоюзной пионерской организации. Об этом «МК» сообщили в Международном союзе детских общественных организаций. Госпоже Федуловой было 86 лет.

Алевтина Федулова родилась 14 апреля 1940 года в городе Электросталь. Она окончила Московский областной педагогический институт им. Крупской, химико-биологический факультет, Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1971 года входила в состав секретариата ЦК Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, работала на посту председателя совета Всесоюзной пионерской организации. По ее инициативе в 1973 году был создан отряд юных инспекторов движения.

В 1984-1987 годах входила в секретариат Советского комитета защиты мира. Посещала США с «миссией мира» вместе с советской школьницей Катей Лычевой. С 1991 по 1992 год была председателем Комитета советских женщин, а после — главой общественной организации «Женщины России».

В 1993 году Алевтину Федулову избрали депутатом Госдумы Федерального Собрания первого созыва. С января 1994-го по декабрь 1995-го занимала пост зампредседателя Госдумы. Госпожа Федулова удостоена ордена Дружбы народов, «Знака почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.