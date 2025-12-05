В Екатеринбурге откроется музей уникальных спортивных автомобилей

Русская медная компания (РМК) откроет в Екатеринбурге музей уникальных спортивных автомобилей, сообщили в пресс-службе компании. В будущем музее планируется выставить редкие спорткары и машины, которые участвовали в легендарных гонках — в частности, около 50 победителей ралли «Дакар»: багги, мотоциклы и КамАЗы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

В числе экспонатов — гиперкар Mercedes-AMG ONE, который стоял в фойе Падел-арены РМК во время первого международного турнира лиги RCC Padel. Этот двухместный автомобиль оснащен гибридным двигателем V6 из категории «Формулы-1» мощностью 1049 л.с., что позволяет ему развивать скорость до 352 км/ч. Он должен стать конкурентом топовым моделям Lamborghini, Aston Martin (модель Valkyrie), McLaren, Ferrari и Koenigsegg.

Автомобиль уже успел побить рекорды на трассе «Нюрбургринг» в классе Super Sports Cars, установив время в 6 минут 35,183 секунды 10 ноября 2022 года. 23 сентября 2024 года Mercedes-AMG ONE улучшил свой результат, пройдя трассу за 6 минут 29,09 секунды.

Ирина Пичурина