Обмен пленными возобновился после четырехмесячной паузы

Россия и Украина 5 февраля провели обмен военнопленными. Как сообщило Минобороны РФ, из украинского плена были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен российская сторона передала 157 военнослужащих ВСУ. Кроме того, в Россию были возвращены трое жителей Курской области.

Процедура обмена прошла на территории Белоруссии. Как отмечается в сообщении, российским военнослужащим была оказана психологическая и медицинская помощь, после чего их направили в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Практика обменов военнопленными между Россией и Украиной сформировалась в течение 2022 года (см. график). После первых разовых и нерегулярных мероприятий стороны к лету того же года перешли к более масштабным и, как правило, симметричным обменам, что позволило выстроить постоянные каналы взаимодействия.

В 2023 году на фоне стабилизации линии фронта обмены проводились регулярно, однако количество задействованных в них военнослужащих оставалось ограниченным. Существенный рост пришелся на 2024-й, когда с каждой стороны за год были возвращены более тысячи человек. В этот период обмены фактически оформились в самостоятельный гуманитарный трек, во многом отделенный от общего хода боевых действий.

Максимальные показатели были зафиксированы в 2025 году: обмены проводились сериями и нередко включали сотни человек за один раз, а в число обмениваемых включались гражданские лица. После этого последовала пауза продолжительностью свыше четырех месяцев.

Дмитрий Сотак