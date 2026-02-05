БЭК объявила тендер на строительство главного корпуса электростанции на ТЭЦ-11

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК, входит в Эн+) объявило тендер на строительство здания главного корпуса электростанции в рамках реализации проекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11 (блоки 10,11,12) в Усолье-Сибирском. Стартовая цена контракта составила 9,72 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 февраля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить здание со стальным каркасом высотой 78,9 метра. На объекте необходимо провести монтаж каркаса котельного отделения, электротехнического помещения, бункерно-деаэраторного, турбинного и дымососного отделений, а также каркаса для электрофильтров. Кроме того, объект должен быть оборудован мостовыми электрическими грузоподъемными кранами, двумя лифтами грузоподъемностью 1 т каждый, двумя пассажирскими лифтами, а также грузовыми лифтами грузоподъемностью 2 и 3 т соответственно.

Гарантийный срок эксплуатации на выполненные работы, поставленные материалы и оборудование составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. Срок выполнения работ установлен до 9 августа 2028 года.

В ноябре прошлого года «БЭК» объявила тендер на строительство зданий, сооружений и инженерных систем на объекте «Топливно-транспортное хозяйство» в рамках этого же проекта. Стартовая стоимость контракта составляла 5,4 млрд руб. Работы необходимо выполнить до марта 2028-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года компания опубликовала тендер на создание проекта строительства двух энергоблоков на Иркутской ТЭЦ-11 общей мощностью 460 МВт с суммарным CAPEX в 109,9 млрд руб. Стоимость работ составила 800 млн руб. Срок окончания строительства и пуск в работу блока №10 запланированы на октябрь 2028 года, блока №11 — на ноябрь того же года.

Александра Стрелкова