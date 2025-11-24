БЭК ищет подрядчика на модернизацию иркутской ТЭЦ-11 за 5,4 млрд рублей

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК, входит в Эн+) объявило тендер на выполнение строительства зданий, сооружений, оборудования и инженерных систем на объекте «Топливно-транспортное хозяйство» (ТТХ) в рамках реализации проекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11» (блок 10, 11, 12) в Усолье-Сибирском. Стартовая стоимость контракта составляет 5,4 млрд руб., указывается на портале на госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 декабря.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит поставить и установить размораживающее устройство, вагоноопрокидыватель, галереи ленточных конвейеров, узел пересыпа, дробильный корпус, башню пересыпа, угольный склад, стационарный комплекс отбора проб (входной и производственный контроль угля), а также осуществить монтаж технологического оборудования, электромонтажные и пусконаладочные работы.

Работы должны быть выполнены в два этапа до 1 марта 2028 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года БЭК опубликовала тендер на создание проекта строительства двух энергоблоков на Иркутской ТЭЦ-11 общей мощностью в 460 МВт с суммарным CAPEX в 109,9 млрд руб. Стоимость работ составила 800 млн руб. Срок окончания строительства и пуск в работу блока №10 запланирован на октябрь 2028 года, блока №11 — на ноябрь 2028-го.

Ранее в правительстве Приангарья сообщали, что Иркутская ТЭЦ-11 является основным источником электроснабжения и единственным теплоисточником в Усолье-Сибирском. По данным Системного оператора единой энергетической системы, в этом энергорайоне наблюдается дефицит электрической мощности.

Александра Стрелкова