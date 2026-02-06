Подмосковные чиновники обещают увеличить число дорожных камер

Глава подмосковного минтранса Марат Сибатулин рассказал 5 февраля в Мособлдуме о нововведениях в сфере безопасности дорожного движения. Сейчас на дорогах региона работают 2057 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 200 передвижных камер. С их помощью в 2025 году было выписано 31,9 млн штрафов (в 2024 году — 39,9 млн). В 2026 году власти планируют смонтировать в Подмосковье еще 300 новых дорожных камер, заменить 1,3 тыс. комплексов (увеличив при этом количество отслеживаемых видов правонарушений) и установить 500 детекторов для фиксации транзитных потоков.

В числе мер по повышению безопасности дорожного движения были упомянуты увеличение охвата дорожных камер (сейчас 322 устройства в области умеют выписывать штрафы за непристегнутый ремень, еще 237 камер — за разговор по телефону без hands-free), «цифровизация реагирования и анализа» ДТП, а также внедрение нового стандарта при ремонте дорог. В последнем случае предполагается не только чинить проезжую часть и тротуар, но и заменять бордюры и остановочные павильоны. По данным областного Минтранса, в 2025 году власти отремонтировали 1,5 тыс. км дорог, еще 73% региональных трасс находятся в «нормативном состоянии».

Отдельно министр упомянул снегопады и пробки на дорогах, в 80% случаев спровоцированные застрявшими на трассах грузовиками. Как оказалось, в семи случаях из десяти высота протекторов у областных фур не соответствует нормативам, а водители не возят предписанные ПДД цепи для колес, посетовали в минтрансе. Решением чиновникам видится увеличение штрафа за отсутствие зимней резины для большегрузного транспорта (сейчас это 500 руб.) и установка ограничений на проезд фур в дневное время, «особенно на вылетных магистралях», сказал господин Сибатулин. Конкретные санкции названы не были. По данным областного Минтранса, в Подмосковье в 2025 году было зарегистрировано 3,74 млн автомобилей (в 2024 году — 3,42 млн).

