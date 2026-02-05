Мэрия Краснодара заключит контракт с новым подрядчиком для капремонта школы №83

Бывший подрядчик, начавший работы в учебном заведении Краснодара, не исполнил взятые обязательства. Администрация Краснодара обратилась с исковым заявлением в суд, о чем сообщил глава города Евгений Наумов.

Евгений Наумов посетил школу №83 в Краснодаре, временно закрытую в связи с проведением капитального ремонта. Мэр города заявил, что подрядчик, выполнявший работы на объекте, оказался недобросовестным. Компания произвела демонтажные работы и нанесла штукатурку, после чего отказалась от исполнения обязательств. Школа осталась без внутренней отделки и отопления, а также без возможности продолжить образовательный процесс.

Учеников школы №83 перевели в шесть ближайших образовательных учреждений, распределение производилось параллелями. В ближайшее время власти Краснодара планируют заключить контракт на завершение работ по капитальному ремонту с другим подрядчиком.

«В ходе капитального ремонта будут обновлены спортивный и актовый залы, кабинеты и рекреации всех трех этажей, фасад, заменены сети отопления, водоснабжения и водоотведения, электропроводка»,— сообщил Евгений Наумов.

Дополнительную информацию о ходе работ до родителей доведут на собраниях.

Кристина Мельникова