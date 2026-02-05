Рак кожи занял второе место по заболеваемости среди взрослых свердловчан

Рак кожи стал вторым по распространенности среди онкологических заболеваний, впервые выявленных у взрослых свердловчан. По данным регионального минздрава, за 2025 год в ходе профилактических просмотров было выявлено 644 подобных случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одновременно с этим Свердловская область продолжает лидировать в Уральском федеральном округе (УрФО) по уровню раннего выявления этой онкопатологии. В 2025 году в 98,4% случаев рак кожи находили на начальных стадиях. Меланома была обнаружена на I и II стадиях у 82,6% пациентов.

«Немеланомные виды рака имеют низкий показатель летальности, чего не скажешь о меланоме — агрессивной и быстро метастазирующей опухоли кожи и слизистых. При выявлении меланомы на поздних стадиях выживаемость обычно не превышает 1-2 лет», — сказала главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

В случае выявления меланомы на начальных стадиях показатель пятилетней выживаемости пациентов составляет 95-97%.

В рамках профилактических мероприятий в 2025 году в муниципалитетах области было обследовано 7,3 тыс. человек. У 12 из них была выявлена меланома, у 61 — немеланомный рак кожи.

Дерматологи предупреждают жителей региона, что уральское солнце опасно даже зимой, поэтому необходимо использовать средства защиты кожи круглый год.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что ученые центра химико-фармацевтических технологий Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали ряд веществ, которые могут быть использованы при разработке противоопухолевых препаратов нового поколения.

Полина Бабинцева