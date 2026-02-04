Уральские химики создали вещества для «заморозки» раковых клеток

Ученые центра химико-фармацевтических технологий Уральского федерального университета (УрФУ) синтезировали ряд веществ, которые могут быть использованы при разработке противоопухолевых препаратов нового поколения. Полученные вещества демонстрируют избирательное действие в отношении отдельных типов опухолевых клеток. Они работают по принципу подавления деления клеток, а не их немедленного уничтожения.

«С помощью оригинального метода синтеза мы создали новое семейство химических соединений. Два соединения продемонстрировали селективную активность и воздействовали только на опухолевые клетки — рака мочевого пузыря и глиобластомы»,— рассказывает соавтор работы, доцент центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев.

Ученые проверили соединения на клетках глиобластомы (рак мозга), рака мочевого пузыря, рака легких и здоровых клетках почки человека. Исследования показали, что одно из соединений не убивает опухоль сразу, а останавливает деление опухолевых клеток, оказывая так называемый цитостатический эффект. Фактически оно «замораживает» опухоль, не давая ей расти.

«Мы полагаем, что вероятной мишенью для новых соединений является белок CDK2 (циклинзависимая киназа-2), который играет ключевую роль в делении клеток. Его блокировка и объясняет цитостатический эффект»,— добавляет Константин Саватеев.

Ученые отмечают, что большинство современных одобренных таргетных (целевых) препаратов представляют собой низкомолекулярные соединения с гетероциклической структурой. Это означает, что молекулы такого лекарства меньше по размеру, чем молекулы белков или нуклеиновых кислот, на которые можно воздействовать при лечении. Над созданием именно таких препаратов и работают химики УрФУ.

По оценкам авторов, при успешном прохождении клинических испытаний и других этапов разработки препарат на основе нового соединения может появиться на российском рынке через 7–10 лет.

Ранее губернатор Денис Паслер заявлял, что в 2025 году у свердловчан было обнаружено почти 1,3 млн заболеваний, из них около 3,7 тысячи случаев — онкология.

Полина Бабинцева