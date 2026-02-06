Золотые поиски

У ГК «Мангазея» Сергея Янчукова появился новый перспективный проект в золотодобыче в Забайкалье. Структура группы приобрела компанию, которая займется изучением участка Кулинское рядом с одноименной рудной площадью, запасы которой оценивались в 3 тыс. тонн золота. Инвестиции в активы на ранней стадии рискованны, но интерес к ним подогревается высокими ценами на металл.

ООО «Мангазея Майнинг Холдинг» 28 января стало владельцем ООО «Дальневосточное» с лицензией на изучение месторождения золота в Забайкальском крае, следует из ЕГРЮЛ. Издание «Золото и технологии» со ссылкой на материалы Роснедр писало, что «Дальневосточное» займется геологическим изучением участка Кулинское. Проект поисково-оценочных работ оценивается в 151,5 млн руб., отчетность планируется сдать в первом квартале 2029 года. В «Мангазее» оперативный комментарий не предоставили. Связаться с экс-совладельцами «Дальневосточного» Павлом Олишевским и Екатериной Матрохиной не удалось.

Участок Кулинское расположен рядом с Кулинским рудным полем, уточняет «Золото и технологии». Перспективные запасы (категория C2) рудного поля оценивались в 3 тыс. тонн золота и 8,9 тонны серебра. С 2006 по 2022 год лицензией на Кулинское рудное поле владела золоторудная компания «Омчак», основным акционером которой ранее была компания Petropavlovsk. Последняя в 2012 году продала свою долю в проекте «Сусуманзолоту», впоследствии отошедшему УГМК.

«Мангазея Майнинг» добывает золото на месторождениях Наседкино, Кочковское, Итакинское и Савкинское в Забайкальском крае. Суммарные ресурсы компания оценивает в 282 тонны. Входит в ГК «Мангазея» Сергея Янчукова, которая также занимается девелоперским бизнесом и добычей газа в Тюменской области.

Источник “Ъ” говорит, что история участка Кулинское длится около 20 лет, он неоднократно переходил из рук в руки и, как и многие подобные активы на ранней стадии, окружен ожиданиями, которые подогреваются, в частности, текущей рыночной ценой золота. Это приводит к повышенной активности вокруг таких проектов, отмечает собеседник “Ъ”.

По его словам, «Мангазея», как и большинство крупных игроков, последовательно наращивает свою сырьевую базу, используя разные подходы — получение поисковых лицензий на участки вокруг существующих активов либо покупку и участие в подобных проектах. Но, по его словам, результат никогда не гарантирован и даже после покупки неизвестно, удастся ли организовать экономически оправданную добычу.

В последнее время новые компании с лицензиями на изучение месторождений золота приобретала, в частности, группа «Ареал» (ранее Highland Gold) Владислава Свиблова (см. “Ъ” от 30 сентября 2025 года). Кроме того, в условиях высоких цен на металл его добыча привлекала новых инвесторов. Так, проект по добыче золота на Чукотке появился у структур, связанных с Дмитрием Скуратовым — сыном бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова и главой ООО «Царьград» Константина Малофеева (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Другой источник “Ъ” поясняет, что открытие запасов в рамках поисковых работ практически гарантирует приобретение прав на дальнейшую разработку после получения соответствующей лицензии. Основные активы «Мангазеи» — рудные участки как раз в Могочинском районе, где расположено Кулинское, добавляет он. Но, продолжает собеседник “Ъ”, разработка требует значительных инвестиций в строительство ГОКа, транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом, указывали аналитики «ТеДо» (ранее российское подразделение PwC) в обзоре публичных золотодобывающих компаний, общие денежные затраты (TCC) в последние годы росли, в том числе в связи с введением надбавки к НДПИ с 1 июня 2024 года.

По подсчетам аналитиков «Велес Капитала», в январе 2026 года цены на золото в условиях мировой геополитической ситуации с учетом начавшейся коррекции выросли на 18% и поднимались до рекорда — $5,62 тыс. за унцию. В БКС ожидают, что стоимость металла останется высокой в ближайший год за счет спроса центральных банков развивающихся стран и ажиотажа, который усиливается из-за роста цен. Но на горизонте — 2027 год и дальше перспективы сохранения высоких цен на золото сомнительны, считают аналитики.

