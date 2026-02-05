Военное жилье обслуживали с наценкой

Вслед за бывшим гендиректором ФГАУ Минобороны «Росжилкомплекс» Валерием Абраменковым столичный суд 5 февраля заключил в СИЗО трех его сообщников-предпринимателей. По версии следствия, глава учреждения, которое отвечает за весь огромный жилой фонд военного ведомства, при помощи подельников завышал стандартные договора на эксплуатацию и ЖКХ, похитив более 1 млрд руб. Большинство фигурантов хотят сотрудничать со следствием, но вину отрицают.

Ходатайства следователей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об избрании мер пресечения для фигурантов громкого уголовного дела о хищениях в сфере ЖКХ Минобороны поступили в Хамовнический райсуд Москвы 4 февраля. Рассмотрение было поручено судье Марине Сыровой, известной по приговору участницам группы Pussy Riot (признана экстремистской и запрещена в РФ), но в среду она успела провести лишь одно заседание, арестовав на два месяца бывшего гендиректора ведомственного ФГАУ Минобороны «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова.

5 февраля под стражу также до 2 апреля были заключены его предполагаемые сообщники по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Инна Миль, Илья Волк и Ниджад Гусейнов, все трое — жители Красногорска. В разное время они являлись директорами или учредителями ООО ЕРЦ ЖКХ, ЕИЦ, ЕПЦ, «Апартпейдж Невский», АСУ, «Стройкомплекс» и ЦФКУ, через которые проходили деньги по квитанциям и договорам для «Росжилкомплекса». Сейчас они, как и сам господин Абраменков, являются индивидуальными предпринимателями.

Господин Абраменков, занимавшийся в последнее время «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления», стал первым главой ФГАУ, созданного приказом министра обороны в 2020 году. В его задачу входит весь спектр работ по распоряжению специализированным жилищным фондом Минобороны: от обеспечения служебными квартирами военнослужащих до проведения благоустройства, содержания и ремонта многоквартирных домов и обслуживания жилых зон на территории военных городков.

«По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы должностные лица ФГАУ “Росжилкомплекс”, введя в заблуждение членов наблюдательного совета учреждения, организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Минобороны РФ по завышенным ценам, всего на общую сумму более 1 млрд руб.»,— заявили в ГВСУ СКР.

Само уголовное дело было возбуждено военными следователями еще 20 января в отношении неустановленных лиц, чьи махинации касались всех регионов страны, а 3 февраля начались задержания конкретных фигурантов, которым сразу предъявили обвинение.

По предварительным данным, поводом для начала расследования стали проверки, проведенные Счетной палатой (СП) и Казначейством РФ.

Как подчеркивают представители ГВСУ СКР, следственные действия еще продолжаются, «допрашиваются свидетели, а также проводятся обыски в организациях и по местам жительства фигурантов дела».

При избрании меры пресечения Илье Волку в суде выяснилось, что экспертизы относительно завышения расценок по ЖКХ и другим услугам «Росжилкомплекса» еще не проводилось, а в 1 млрд руб. оцениваются сами сомнительные договора. Поэтому его адвокат Алан Гамазов посчитал сумму ущерба не установленной. Следователь эту претензию парировал ссылкой на выводы СП. Также защита отметила, что имеющий статус ИП мужчина якобы вышел из упоминаемых в расследовании компаний еще в 2019 году.

Пришедшая на слушания жена фигуранта предлагала освободить его под залог в 3 млн руб., а защита — определить под домашний арест. Но сторона обвинения усилила стандартный довод о возможности продолжения преступной деятельности бизнесмена предполагаемым выводом средств со счетов компаний.

Уроженец Баку Ниджад Гусейнов оказался помощником военкома Красногорска по мобилизационным ресурсам. В суде он утверждал, что когда-то входил в руководство фирм, фигурирующих в рамках расследования, но закона не нарушал, а потом ушел из них и не знает, что происходило дальше. Его защитник при этом добавил, что сумма ущерба якобы составляет 100 млн руб.

При рассмотрении ходатайства в отношении Инны Миль произошла неожиданная заминка. Оказалась, что в зале заседаний присутствует пожилая женщина, представившаяся ее матерью. Судья заподозрила, что перед ней аферистка, поскольку эта же дама ранее назвалась матерью Ильи Волка. И только после объяснений адвоката и следователей наконец выяснилось, что двое подследственных являются родными братом и сестрой.

Следователь настаивал, что Инна Миль непосредственно работала с Валерием Абраменковым, обвиняется в преступлении, совершенном в составе организованной группы, и может повлиять на свидетелей. Обвиняемая и ее адвокат возражали, прося не заключать в СИЗО, отметив, что она хоть вину и не признает, все же дала письменные показания по интересовавшим СКР вопросам на 15 листах. Впрочем, на Марину Сырову это, как и ранее с другими, впечатления не произвело.

Близкие к следствию источники “Ъ” отмечают, что уголовное дело находится еще в начальной стадии и в нем многое может измениться.

Предшественником «Росжилкомплекса» являлось АО «Славянка», которое входило в холдинг «Оборонсервис» и отвечало за ЖКХ военных. Его руководитель Александр Елькин, считавшийся человеком, близким к тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову, 4 года назад получил по итогам двух приговоров 12 лет заключения за взятки и хищения на сумму 700 млн руб.

В «Росжилкомплексе» также не обходилось без скандалов. В октябре прошлого года сотрудников новосибирского филиала ФГАУ обвинили в хищении средств, списанных на фиктивный ремонт многоквартирных домов. До этого начальник филиала «Южный» «Росжилкомплекса» Сергей Бгатов попался на выплате субсидии в 19 млн руб. лицу, которое не имело на это оснований. А главу отдела «Кубинский» филиала «Московский» Дмитрия Ракутина обвинили в обратном — не предоставлении по халатности квартир 23 очередникам, жившим в аварийном жилье.

Алексей Соковнин, Сергей Сергеев