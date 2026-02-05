Москвича приговорили к 18 годам за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 57-летнего москвича Николая Маковского, внесенного в перечень террористов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По версии суда, он по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железнодорожных путях станции 309-й км в городском округе Домодедово. Процесс проходил в закрытом режиме.

Суд назначил Маковскому 18 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме и оставшейся части срока в колонии строгого режима, штраф 400 тыс. руб. и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Подсудимый вину не признал и заявил о фабрикации дела.

Установлено, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины создал террористическое сообщество, с которым в январе 2024 года по собственной инициативе связался житель Москвы и согласился на подрывную деятельность. Организатор из Киева обеспечил доставку и хранение «башмака» в тайнике в подмосковном Дзержинске.

«Башмак» — приспособление, используемое на железной дороге для фиксации вагонов или их торможения. Злоумышленники могут устанавливать похищенные или самодельные «башмаки» перед скоростными поездами, чтобы вызвать сход состава с рельсов.

После этого организатор поручил Николаю Маковскому переместить «башмак» и подготовить его к использованию для схода поезда с рельсов. В начале января 2025 года Маковский прибыл к тайнику и убедился в сохранности устройства, однако был задержан правоохранительными органами, из-за чего задуманное не было доведено до конца.

Военный суд признал доказанным совершение преступлений по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).