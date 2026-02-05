Комиссии сводят прибыль на нет

Ozon (MOEX: OZON) вновь повышает комиссии для селлеров. Впервые за историю платформы ставки в отдельных категориях превысят половину стоимости товара. По некоторым позициям продавцам придется нести такие же расходы, как и в офлайн-ритейле. Самые высокие ставки площадка вводит для товаров повседневного спроса. Комиссия на средства личной гигиены составит 55%. Почти до 50% вырастут комиссии на одежду, детские товары и обувь. Повышение также затронет мебель, часть электроники и книги. В этих категориях ставка поднимется до 42%. Как это повлияет на рынок электронной коммерции? Выяснял Стас Крючков.

Ставки комиссий перепишут с 6 апреля. Изменения не затронут товары стоимостью до 300 руб. Но кассу делают не они. Прежними комиссии останутся и в сервисе доставки продуктов Ozon Fresh. Сама площадка заверила, что рост компенсируют снижением стоимости логистики. Это один из элементов работы внутренних программ лояльности.

Но даже сейчас в отдельных категориях селлеры отдают площадкам до 60% выручки, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Стоимость услуг площадки Ozon складывается в том числе из стоимости доставки, которая отдельно начисляется селлерам, и стоимости возврата. По части логистики Ozon корректируется как раз в сторону снижения, при этом основную комиссию для части товаров повышает вслед за ростом своих затрат.

На площадках смогут работать только три категории продавцов. Первая — сами производители, которые имеют возможность на свои товары устанавливать такую цену, которой бы хватало на то, чтобы и покрыть все расходы на маркетплейс, и что-то заработать. Вторая — это крупные импортеры и дистрибуторы каких-либо иностранных брендов. И третья — совершенно немногочисленная категория людей, которые что-то делают своими руками».

Маркетплейс настаивает, что для большинства продавцов итоговые расходы не вырастут. Впрочем, если считать внимательно, то это не всегда так, говорит сопредседатель Совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) по стратегическому развитию Сергей Петренко: «Ключевой индикатор здесь — эффективная комиссия. При базовой комиссии 40% для категории "постельное белье" совокупные издержки достигают 80-90% от цены товара. Селлеру остается лишь 10-20% выручки. При этом из этой суммы еще необходимо вычесть себестоимость товара, налоги и операционные расходы.

Модель маркетплейсов рискует превратиться в нулевую маржу для продавцов».

Площадка также отменила наценку за долгую доставку для всего ассортимента. Параллельно Ozon меняет правила перемещения товаров между складами. Теперь перевозчики могут работать с частичной загрузкой фур, а оплата зависит от фактически перевезенного объема. Любителям заказать более или менее дорогую книгу, одежду или ботинки стоит приготовиться, говорит автор Telegram-канала «Мистер селлер» Антон Железняков: «Это приводит, естественно, к росту цен. Иначе наша экономика абсолютно не складывается, нам становится невыгодно этим заниматься. Очевидно, это сказывается на конечном потребителе, который будет платить рублем за любое повышение комиссии и тарифов».

Если селлер в свое время работал в офлайне, а тем более реализует собственный продукт, к повышению комиссии он готов, считает гендиректор производителя аксессуаров Rels Иван Петраков: «Электронная коммерция планировала сравняться с офлайн-торговлей. Она это сделала.

Для малого бизнеса, который занимается только перекупкой китайских товаров и ничего не производит самостоятельно, ситуация действительно будет катастрофичной. Они не смогут жить с такими тарифами.

Это уже происходило буквально десять лет назад со всеми торговыми центрами и ритейлом. Поставщики жили долгий период в иллюзии, что комиссия 20% с нами навсегда. Крупные поставщики и производители с первых лет знали, что это маркетинговое вовлечение на площадку, и когда она потребует возврата инвестиций в развитие ваших брендов, если вы производитель или владелец торгового знака, вы должны устоять».

К дискуссии вокруг онлайн-площадок также подключились продуктовые ритейлеры. Они направили письмо в правительство с просьбой приравнять маркетплейсы к торговым сетям. Какую роль в решении одной из площадок большой тройки сыграла пикировка с банками, покажет время.

