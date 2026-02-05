Теперь раскаивался злостно

Как стало известно “Ъ”, после вмешательства Генпрокуратуры и потерпевшей Верховный суд (ВС) России отправил на пересмотр уголовное дело жителя Саратова Азамата Искалиева, которого в СМИ называют Синей Бородой. Будучи осужденным за убийство жены, он отправился на СВО, заслужив благодаря полученному ранению президентское помилование. Однако вернувшись, Искалиев жестоко расправился с новой жертвой — девушкой, которая решила с ним расстаться, нанеся ей под видеозапись 60 ножевых ранений. Тем не менее суды нашли в его действиях смягчающее вину обстоятельство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азамат Искалиев перед совершением преступления

Фото: Кадр трансляции видеонаблюдения Азамат Искалиев перед совершением преступления

Фото: Кадр трансляции видеонаблюдения

С представлением в ВС обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Он указал, что Искалиев неоднократно привлекался к уголовной ответственности (сейчас его предыдущие судимости погашены), а по приговору Саратовского областного суда 9 июля 2025 года получил девятнадцать с половиной лет строгого режима с ограничением свободы на два года за убийство.

6 октября 2024 года в Саратове в салоне сотовой связи, под запись установленной там видеокамеры и не опасаясь свидетеля, Искалиев убил девушку, которая решила с ним расстаться. Жертве, умолявшей о пощаде, выходец из Казахстана нанес 64 ранения, оставив охотничий нож в ее сердце. После этого нападавший скрылся, но его поймали бойцы ОМОНа. Тем не менее Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре прошлого года смягчил дополнительное наказание убийце на два месяца. Основанием для этого стало признание фигурантом вины, его сотрудничество со следствием, а самое главное — извинение, принесенное потерпевшей стороне. Суд счел это действием, направленным на заглаживание вреда, причиненного преступлением — убийством с особой жестокостью.

В ВС представители Генпрокуратуры указали, что осужденный извинился не искренне, в самом конце процесса да и то по подсказке адвоката. При этом причиненный вред он никоим образом не компенсировал и даже не высказывал соответствующих намерений. Надзор просил приговор и апелляционное определение изменить, исключив обстоятельство, смягчающее наказание Искалиеву.

В свою очередь, мать погибшей девушки требовала ужесточить наказание убийце. Она отмечала, что первый условный срок Искалиев получил за нанесение ножевых ранений мужчине, потом сел на девять лет, убив свою жену и оставив сиротой ребенка. Однако затем Искалиев, предположительно в составе ЧВК «Вагнер», отправился на СВО, был ранен и помилован президентом.

Женщина отмечала, что убивать людей для Искалиева «является привычным делом, поскольку он чувствует свою безнаказанность за содеянное». Она, не умаляя боевых заслуг фигуранта, указывала, что Искалиев хотел причинить ее дочери, которая хотела с ним расстаться, именно максимальную боль. Она считала, что человек, побывав на войне и будучи сам раненым, должен понимать, что такое физическая боль. Потерпевшая заявляла, что Искалиев не готов к исправлению, его извинение в суде являлось формальным, он по-прежнему опасен для общества и заслуживает пожизненного заключения.

Коллегия ВС по уголовным делам, 28 января рассмотрев представление Генпрокуратуры и жалобу потерпевшей, пришла к выводу, что предыдущие судебные решения по этому делу «исказили саму суть правосудия и смысл судебных решений как актов правосудия».

Определение апелляционного суда было отменено, а дело направлено в него на новое рассмотрение иным судебным составом. При этом осужденному на три месяца, до 28 апреля 2026 года, продлили содержание в СИЗО.

Николай Сергеев