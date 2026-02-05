«Подождем очередного "конструктивного" раунда»

Обмен пленными и согласие провести новую встречу — таковы основные итоги очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби. По данным портала Axios, Москва и Вашингтон там же, в ОАЭ, договорились возобновить контакты на уровне военных ведомств. Также сообщается, что Россия и США готовы соблюдать параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум полгода вплоть до заключения нового соглашения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает подобный результат предсказуемым.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Стив Уиткофф по сложившейся традиции назвал двухдневные переговоры в Абу-Даби «подробными и продуктивными». Американский спецпосланник анонсировал продолжение дискуссий через несколько недель. Владимир Зеленский, со своей стороны, назвал консультации «чувствительными», а члены украинской делегации — «конструктивными». Что касается конкретики: договорились об обмене пленными, который незамедлительно состоялся.

Второй положительный момент заключается в том, что будет новая встреча. Значит, есть что обсуждать. Это логично — об итогах дискуссий необходимо доложить высшему руководству стран-участниц, чтобы они дали необходимые оценки. На этом фоне появились сообщения, что военные РФ и США там же, в Абу-Даби, договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. Назвать это сенсацией, кончено, можно, но с большой натяжкой. Такой канал существовал всегда. Достаточно одному военному министру снять трубку и позвонить другому — вот и весь канал. Еще есть сведения, что Москва и Вашингтон якобы готовы продлить ДСНВ. Вернее сказать, придерживаться его основных параметров — продлить его уже нельзя.

Все это замечательно, только непонятно, как подобное ложится в канву российско-украинских переговоров. Можно даже заподозрить желание сторон выдать любой результат за большой прорыв. СМИ сообщили, что российская делегация обозначила требование участникам встречи: не просто вывести украинские войска из Донбасса, но и признать эти территории российскими. Зеленский успел сказать нет. Таким образом, поводов для большого оптимизма нет.

О чем еще нужно сказать в данном контексте? Европа как минимум месяц собирается с силами, чтобы самой попытаться наладить переговорный процесс с Россией по Украине. Кремль согласен, но с условием, что ему не будут читать нотаций и учить жизни. Эмманюэль Макрон в течение достаточно продолжительного времени собирается позвонить Владимиру Путину, однако все никак не соберется. Хотя в Москве вроде бы побывал дипломатический советник главы Пятой республики Эмманюэль Бонн. Непонятно, почему эта информация держится в секрете. Официального подтверждения ей нет. Но есть такие данные, что он провел ряд официальных встреч в Кремле. Можно это назвать подготовкой почвы для возобновления диалога с Европой.

Но вернемся к Абу-Даби. То, что переговоры отошли от украинской тематики, — это не очень хороший признак. Понятно почему: потому что ситуация не позволяет куда-либо продвинуться еще. Впрочем, подождем очередного «конструктивного», «продуктивного» и «чувствительного» раунда.

