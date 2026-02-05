Инженерная лирика

Песня «Сыпь, гармоника!» на стихи Сергея Есенина возглавила чарты двух самых популярных отечественных музыкальных платформ — «Яндекс Музыка» и «VK Музыка». С треком, созданным нейросетью, в России такое произошло впервые. Автора песни «Сыпь, гармоника!» обозначают аббревиатурой СДП. Она расшифровывается как «стих, достойный песни». Игорь Гаврилов задумался о том, что значит его успех для музыкальной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сети существует множество проектов, в рамках которых создатели контента кладут известные стихи на музыку, сочиненную искусственным интеллектом. До недавнего времени самыми узнаваемыми в этом ряду были треки, созданные нейроиллюстратором Никитой Глуховым. Он также известен под псевдонимом DJ БлокNote. Помимо Александра Блока, на чье стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека» DJ БлокNote создал свой самый популярный видеоролик, он также адаптировал для нейрореальности произведения Пушкина, Цветаевой, Маяковского и др. Пока литературоведы спорили о том, можно ли «так» обращаться с классикой, треки пробрались в соцсети, на дискотеки и даже на радио. Но до вершины добрался другой проект.

Автор трека «Сыпь, гармоника!» Кирилл Збродов выступает под псевдонимом СДП. Под его именем публикуются песни на стихи, которые, согласно законодательству об авторском праве, уже стали общественным достоянием, а значит, авторы песен могут использовать их бесплатно.

Еще в конце 2025 года Кирилл Збродов сообщал в соцсетях, что запустил проект, задуманный еще год назад, но не реализованный в тот момент, поскольку тогда условия не были вполне подходящими.

По его словам, «успехом считалось бы до конца года получить около миллиона прослушиваний», но этот показатель был превышен в 14 раз, а за один только декабрь 2025 года общее количество прослушиваний превысило 10 млн. При этом в соцсетях создано около 10 тыс. видео и других публикаций, где используются треки СДП.

Треки СДП публиковались на цифровых площадках самим их создателем. В том же декабрьском посте господин Збродов писал: «В начале года, с большой долей вероятности, СДП станет участником одного из крупнейших лейблов страны, что позволит мне покупать права на использование произведений Бродского, Пастернака, Ахматовой и множества других поэтов, чьи стихи еще не перешли в общественное достояние».

Официальная премьера сингла «Сыпь, гармоника!», показавшего рекордные для всей российской ИИ-музыки результаты, прошла в YouTube на канале лейбла Soyuz Muzic. Таким образом, роль «классического» рекорд-лейбла все еще остается очень значительной, а контракт с ним — желанным для любого, даже самого прогрессивного автора.

Искусственно сгенерированный голос, поющий незабвенное «Пей со мною, паршивая сука…», вполне достоверно передает трактирную тоску лирического героя, а аранжировка достаточно отчаянная для того, чтобы считать трек «аутентичным», но при этом она до блеска отполирована нейросетью.

После того как «Сыпь, гармоника!» попала в лидеры чартов, многие комментаторы стали сравнивать песню с исполнением другого произведения на те же стихи. Этот текст часто исполнял под гитару известный «душеприказчик» Есенина актер Сергей Безруков. Однако нейро-«Гармоника» — это идеально записанный в техническом смысле и гораздо более современно звучащий трек. Если уж с кем и сравнивать, так это с шансонье Александром Новиковым, чья версия идеально соответствует стандартам «русского шансона». Но и с ним по части пьяного остервенения СДП вполне может соревноваться.

Можно сколько угодно теоретизировать на тему присутствия «автора» в подобных записях. Стихи здесь чужие, а аранжировки пишет машина, натренированная на уже существующей музыке. Люди вроде Никиты Глухова, Кирилла Збродова или создателя новогодней нейро-Снегурочки Саши Комович скорее промпт-инженеры. Но их чутье — такая же важная творческая мышца, как и талант поэта или композитора, иначе не было бы миллионов прослушиваний и просмотров.

Все это отлично понимают артисты, чье творчество адресовано самой массовой аудитории. Дима Билан, например, уже записал дуэт с той самой цифровой Снегурочкой, которая стала сенсацией декабря 2025 года. Песня называется «Граница». Создавшая персонажа ИИ-художница Комович не забыла вынести свое имя в заглавие песни. Нужно, чтобы все понимали: «женская половина» песни взялась не из воздуха и не из электронных цепей. У нее есть автор, он немного непривычно выглядит, но он будет получать за песню деньги.

«Цель проста до невозможного — попасть в чарты всех музыкальных площадок и оставаться там на постоянной основе»,— писал Кирилл Збродов о своих планах на 2026 год. Первая половина задачи решена, а вторую можно переложить на плечи ИИ… и старых добрых рекорд-лейблов.

Игорь Гаврилов