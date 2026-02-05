Каршеринг притормозил

Сбои геолокации и рост цен ударили по каршерингу: число поездок сократилось на треть. Как сообщает сервис «Делимобиль», с конца прошлого года общее количество поездок на рынке упало на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В компании связывают тенденцию с двумя основными факторами — агрессивным повышением тарифов операторами и перебоями в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов. Технические сбои нередко препятствуют аренде и завершению поездок.

Но эти два фактора вряд ли можно назвать ключевыми, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Я думаю, причины глубже. Если посмотреть в целом на количество поездок, не только по каршерингу, оно упало. Видно невооруженным глазом, что люди стали намного меньше ездить и на своих машинах, и на арендованных. Я думаю, что это связано прежде всего с падением уровня жизни. А поездки — это вещь недешевая, поэтому люди стали реже пользоваться арендованными автомобилями. Кроме того, все-таки каршеринг в основном есть в Москве и крупных городах.

В столице, надо отдать должное, очень неплохо транспортная проблема решается общественным транспортом. Поэтому для многих автомобилистов есть резон на него пересаживаться. Проблемы с навигацией, наверное, тоже имеют место, но я бы их на первый план, конечно, не ставил. Лет десять назад каршеринг развивался довольно стремительно, потому что люди увидели в этом смысл, у них были на это средства. И тогда еще не было таких эффективных альтернатив.

Плюс ситуация на рынке: будут ли люди предпочитать свой автомобиль или каршеринг? Что здесь победит, я не знаю, это зависит от целого ряда факторов и условий. Но у каршеринга определенные шансы на выживание и на развитие, конечно, есть. Но боюсь, что именно в сегодняшних условиях, когда мы в наибольшей степени страдаем от макроэкономических факторов, конкретные компании вряд ли что-то могут сделать для существенного перелома ситуации».

В пресс-службе BelkaCar “Ъ FM” сообщили, что, несмотря на сезонные колебания спроса, в текущем году кардинальных изменений не ожидается. Ранее на работу также влияли сбои связи и GPS, но компания адаптируется: уже внедрены такие решения, как закрытие дверей с помощью Bluetooth для работы в условиях ограничений. Эти факторы влияют на работу сервисов, но говорить о том, что каршеринг теряет свою популярность или становится невостребованным, нельзя, считает эксперт по новой мобильности, главный редактор «Трушеринга» и «Мобилити» Полина Волкова:

«"Делимобиль" — это один из крупнейших игроков на рынке каршеринга в России, но говорить о каком-то едином отраслевом тренде на основании их отчетов, мне очень сложно. По моим данным, в этом году игроки чувствуют себя по-разному. И говорить о том, что все столкнулись со снижением числа поездок, парка или спроса, я не могу. При этом было бы совершенно глупо отрицать влияние перебоев с геолокацией на работу всех сервисов, которые связаны с передачей данных по интернету и сотовой связью.

Конечно, есть определенные проблемы внешнего характера, которые влияют и на цены, и на спрос, и на доступность автомобилей для закупки, и на связь, много на что. Но из этого совершенно нельзя делать какие-то выводы о том, что рынок каршеринга становится менее востребован. Сейчас купить автомобиль гораздо сложнее, чем раньше, и это становится далеко не первым приоритетом.

Исходя из этого, услуги каршеринга, когда ты платишь за машину только тогда, когда она тебе нужна, наоборот, становятся гораздо более популярными. Собственно, тенденции, которые мы видим на рынке, это только подтверждают. Например, есть тренд на увеличение продолжительности поездок. А то, что спрос на каршеринг есть, можно подтвердить еще и тем, что парк продолжает расти и пополняться».

По данным «Делимобиль», несмотря на падение числа трансакций, денежная выручка продолжила расти двузначными темпами. Как отмечают в компании, это было обеспечено в основном за счет увеличения средних тарифов более чем на 10%, тогда как общее количество поездок осталось на уровне 2024 года.

Астон О'Салливан