МИД Италии: связанные с Россией хакеры пытались атаковать олимпийские объекты

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия предотвратила атаку на олимпийские объекты и учреждения самого министерства. Господин Таяни заявил об этом на пресс-конференции Reuters и другим СМИ. «Эти действия имеют российское происхождение»,— сказал он. Зимние Олимпийские игры откроются в Милане и Кортина-д’Ампеццо 6 февраля.

«Мы предотвратили серию кибератак на сайты Министерства иностранных дел, включая посольство в Вашингтоне, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в том числе отели в Кортине»,— заявил господин Таяни. Итальянское агентство по кибербезопасности (ACN) также сообщило газете Financial Times, что связанная с Россией группировка хактивистов, называющая себя NoName 057, пыталась нарушить работу сайтов, связанных с Олимпиадой.

Яна Рождественская