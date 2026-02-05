Крупнейшие гостиничные сети отключили продажи через «Яндекс Путешествия»

Крупнейшие российские гостиничные сети Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера» и другие прекратили сотрудничество с агрегатором «Яндекс Путешествия», сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Решение связано с повышением базовой комиссии сервиса с 1 февраля с 15% до 17%.

Под управлением сетей, чьи объекты исчезли из выдачи агрегатора, находится около 50 тыс. номеров. Отельеры и РСТ обращались к сервису с просьбой не повышать комиссию, однако компания решения не изменила.

Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил, что условия, которые сервис вводит в одностороннем порядке, не отвечают рыночным принципам и напрямую ведут к росту конечной стоимости проживания для гостей. По его словам, компания выступает за прозрачные и равные правила работы. Речь идет об отсутствии перекосов в комиссиях, ограничений в управлении тарифами и условиями бронирования, а также практик, подрывающих эффективность прямых продаж и партнерских каналов.