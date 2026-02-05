Жительница Темрюка украла чужие сумки в баре Краснодара

В одном из баров на улице Красной в Краснодаре произошла кража сумок с личными вещами. По данным полиции краевого центра, к преступлению причастна 18-летняя жительница Темрюка.

В полицию обратились две жительницы Кореновска с заявлением о краже. Они сообщили, что в одном из баров вступили в конфликт с неизвестными мужчинами и попросили незнакомку подержать их сумки. Последняя скрылась с чужими вещами, общая сумма ущерба составила порядка 120 тыс. руб.

После задержания в отделе полиции жительница Темрюка созналась в содеянном. Она заявила, что выбежала из заведения на улицу, достала из сумок телефон, фотоаппарат и 15 тыс. руб., а остальные вещи выбросила. Девушка сдала технику в ломбард и выручила за нее 50 тыс. руб. Эти деньги она потратила на погашение собственных кредитов.

София Моисеенко